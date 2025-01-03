Сколько пенсионных накоплений можно изъять в 2025 году в Казахстане

Вкладчики ЕНПФ в 20 лет могут использовать пенсионные накопления, если они превышают 3,26 млн, а в 60 лет – 9,89 млн тенге. О порогах минимальной достаточности в 2025 году читайте на NUR.KZ.
Уже четыре года, как у казахстанцев появилась возможность использовать свои пенсионные накопления из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на улучшение жилищных условий, лечение и перевод управляющим инвестиционным портфелем.
При этом на жилье и лечение изъять можно сумму, сформированную за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), которая превышает порог минимальной достаточности (ПДМ).
Такое ограничение нужно, чтобы сохранить основную задачу пенсионных накоплений – обеспечение вкладчиков пенсией в будущем. Поэтому для каждого возраста предусмотрен более высокий ПДМ.
Какие пороги были изначально
По этой же причине размеры порогов периодически увеличивают вместе с ростом минимальной заработной платы, пенсии и прожиточного минимума.
Например, изначально в 2021 году 20-летние вкладчики ЕНПФ могли использовать пенсионные накопления, превышающие 1,71 млн тенге, в 40 лет – 3,42 млн тенге, а в предпенсионном возрасте (59-62 года) – 5,56 млн тенге.
В апреле 2022 года ПМД подняли почти в два раза, а с января 2023 года – еще в среднем на несколько сотен тысяч. Но с тех пор, как в 2024, так и в 2025 годах, согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда, они больше не менялись.
Какие пороги будут в 2025 году
То есть уже третий год пороги минимальной достаточности в Казахстане остаются на прежнем уровне. Например, в 20 лет вкладчики ЕНПФ могут использовать сумму пенсионных накоплений свыше 3,26 млн тенге.
Для 30 лет ПДМ равен 4,58 млн тенге, а в 45 лет нужно накопить 6,95 млн тенге. Перед пенсией, в возрасте от 60 до 62 лет, можно использовать пенсионные накопления, если на счете останется не меньше 9,89 млн тенге.
|Пороги минимальной достаточности для использования
пенсионных накоплений на 2025 год (тенге)
|Возраст
|ПДМ
|Возраст
|ПДМ
|20
|3 260 000
|40
|6 100 000
|21
|3 380 000
|41
|6 270 000
|22
|3 510 000
|42
|6 440 000
|23
|3 630 000
|43
|6 610 000
|24
|3 760 000
|44
|6 780 000
|25
|3 890 000
|45
|6 950 000
|26
|4 030 000
|46
|7 130 000
|27
|4 160 000
|47
|7 310 000
|28
|4 300 000
|48
|7 490 000
|29
|4 440 000
|49
|7 670 000
|30
|4 580 000
|50
|7 860 000
|31
|4 720 000
|51
|8 050 000
|32
|4 870 000
|52
|8 240 000
|33
|5 010 000
|53
|8 440 000
|34
|5 160 000
|54
|8 640 000
|35
|5 310 000
|55
|8 840 000
|36
|5 470 000
|56
|9 040 000
|37
|5 620 000
|57
|9 250 000
|38
|5 780 000
|58
|9 460 000
|39
|5 940 000
|59
|9 670 000
|60-62
|9 890 000
|По данным Единого накопительного пенсионного фонда
Кому доступно больше накоплений
Напомним, что для пенсионеров предусмотрены индивидуальные расчеты и условия. Они могут использовать половину своих пенсионных накоплений, но если совокупный размер их пенсии не меньше 40% от зарплаты, которую вкладчик получал до выхода на заслуженных отдых.
Снять все накопления могут получатели пенсии за выслугу лет и вкладчики, оформившие пенсионный аннуитет.
А передавать свои пенсионные накопления частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП) могут все казахстанцы независимо от их объемов. Передаче доступна половина от имеющейся на счете в ЕНПФ суммы, сформированной за счет ОПВ и обязательных профессиональных взносов (ОППВ).
Добровольные пенсионные взносы (ДПВ) при этом можно передавать УИП полностью. Отметим, что доходность частных управляющих в прошедшем году значительно превышала инфляцию в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2200349-skolko-pensionnyh-nakopleniy-mozhno-izyat-v-2025-godu-v-kazahstane/