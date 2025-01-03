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Сколько пенсионных накоплений можно изъять в 2025 году в Казахстане

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Мужчина кладет деньги в нагрудный карман
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вкладчики ЕНПФ в 20 лет могут использовать пенсионные накопления, если они превышают 3,26 млн, а в 60 лет – 9,89 млн тенге. О порогах минимальной достаточности в 2025 году читайте на NUR.KZ.

Уже четыре года, как у казахстанцев появилась возможность использовать свои пенсионные накопления из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на улучшение жилищных условий, лечение и перевод управляющим инвестиционным портфелем.

При этом на жилье и лечение изъять можно сумму, сформированную за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), которая превышает порог минимальной достаточности (ПДМ).

Такое ограничение нужно, чтобы сохранить основную задачу пенсионных накоплений – обеспечение вкладчиков пенсией в будущем. Поэтому для каждого возраста предусмотрен более высокий ПДМ.

Какие пороги были изначально

По этой же причине размеры порогов периодически увеличивают вместе с ростом минимальной заработной платы, пенсии и прожиточного минимума.

Например, изначально в 2021 году 20-летние вкладчики ЕНПФ могли использовать пенсионные накопления, превышающие 1,71 млн тенге, в 40 лет – 3,42 млн тенге, а в предпенсионном возрасте (59-62 года) – 5,56 млн тенге.

В апреле 2022 года ПМД подняли почти в два раза, а с января 2023 года – еще в среднем на несколько сотен тысяч. Но с тех пор, как в 2024, так и в 2025 годах, согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда, они больше не менялись.

Какие пороги будут в 2025 году

То есть уже третий год пороги минимальной достаточности в Казахстане остаются на прежнем уровне. Например, в 20 лет вкладчики ЕНПФ могут использовать сумму пенсионных накоплений свыше 3,26 млн тенге.

Для 30 лет ПДМ равен 4,58 млн тенге, а в 45 лет нужно накопить 6,95 млн тенге. Перед пенсией, в возрасте от 60 до 62 лет, можно использовать пенсионные накопления, если на счете останется не меньше 9,89 млн тенге.

Пороги минимальной достаточности для использования
пенсионных накоплений на 2025 год (тенге)
Возраст ПДМ Возраст ПДМ
20 3 260 000 40 6 100 000
21 3 380 000 41 6 270 000
22 3 510 000 42 6 440 000
23 3 630 000 43 6 610 000
24 3 760 000 44 6 780 000
25 3 890 000 45 6 950 000
26 4 030 000 46 7 130 000
27 4 160 000 47 7 310 000
28 4 300 000 48 7 490 000
29 4 440 000 49 7 670 000
30 4 580 000 50 7 860 000
31 4 720 000 51 8 050 000
32 4 870 000 52 8 240 000
33 5 010 000 53 8 440 000
34 5 160 000 54 8 640 000
35 5 310 000 55 8 840 000
36 5 470 000 56 9 040 000
37 5 620 000 57 9 250 000
38 5 780 000 58 9 460 000
39 5 940 000 59 9 670 000
60-62 9 890 000
По данным Единого накопительного пенсионного фонда

Кому доступно больше накоплений

Напомним, что для пенсионеров предусмотрены индивидуальные расчеты и условия. Они могут использовать половину своих пенсионных накоплений, но если совокупный размер их пенсии не меньше 40% от зарплаты, которую вкладчик получал до выхода на заслуженных отдых.

Снять все накопления могут получатели пенсии за выслугу лет и вкладчики, оформившие пенсионный аннуитет.

А передавать свои пенсионные накопления частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП) могут все казахстанцы независимо от их объемов. Передаче доступна половина от имеющейся на счете в ЕНПФ суммы, сформированной за счет ОПВ и обязательных профессиональных взносов (ОППВ).

Добровольные пенсионные взносы (ДПВ) при этом можно передавать УИП полностью. Отметим, что доходность частных управляющих в прошедшем году значительно превышала инфляцию в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2200349-skolko-pensionnyh-nakopleniy-mozhno-izyat-v-2025-godu-v-kazahstane/

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