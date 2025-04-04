Продолжают ли обесцениваться пенсионные накопления казахстанцев

По данным на 1 апреля пенсионные активы под управлением Нацбанка снова ушли "в минус". При этом частные управляющие инвестпортфелем показывают более высокие результаты. Подробности читайте на NUR.KZ.

С начала года пенсионные накопления казахстанцев, которые хранятся на счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), заметно "просели". В январе некоторые казахстанцы заметили, что сумма их накоплений уменьшилась – всему виной стали неудачи в сфере их инвестирования.

Данная ситуация продолжилась и в феврале – к 1 марта 2025 года инвестиционный доход от вложения пенсионных накоплений "просел" на 377 млрд тенге.

Теперь же стало известно, что данная ситуация отчасти продолжается. Так, согласно выпискам из ЕНПФ, инвестиционная доходность пенсионных активов, которыми управляет Национальный банк РК (НБРК), с начала года составила минус 1,97%. Это касается только тех накоплений, которые сформировались из обязательных, обязательных профессиональных и добровольных взносов.

Активы, сформированные за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), инвестируются отдельно. И их инвестиционная доходность, согласно выпискам, ушла в минус сразу на 7,73% с начала года.

Какую доходность показали частные компании

Помимо Нацбанка, активы ЕНПФ также могут инвестировать частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП). Каждый казахстанец может передать им до 50% своих накоплений.

Между тем в марте именно они показали более высокие результаты – почти все компании вышли в плюс, хоть и по-прежнему не могут догнать инфляцию, которая с начала года составила 3,9% (не стоит путать с годовой, которая по итогам марта достигла 10%).

Какую доходность показали УИПы:

Halyk Finance – минус 0,7% ;

; "Сентрас Секьюритиз" – 0,92% ;

; Jusan Invest – 0,35% ;

; Halyk Global Markets – 0,69% ;

; BCC Invest – 3,05%.

Доходность активов ЕНПФ. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Таким образом, можно отметить, что активы ЕНПФ остаются по большей части "в минусе", а те управляющие, которые показывают положительную динамику, пока не могут догнать инфляцию.

Отметим, что текущие неудачи не только не являются "показательными", но также не нанесли реальных убытков казахстанцам. Дело в том, что их накопления защищаются государственной гарантией, и гражданам при выходе на пенсию доплачивают, если они пострадали из-за инфляции.

Аналогичная гарантия существует и для накоплений, которые вкладчики ЕНПФ передали под управление частным компаниям. Но там ответственность за сохранность ложится на самих управляющих.