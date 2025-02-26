Сколько доплат за обесценивание пенсии автоматически назначили в Казахстане

В 2024 году казахстанцам автоматически назначили 177 тыс. единовременных выплат государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений. Какие еще услуги были оказаны, узнали журналисты NUR.KZ.

Многие госуслуги в Казахстане назначаются проактивно, то есть в автоматическом режиме без прямого заявления от граждан. Например, в рамках Цифровой карты семьи таким образом сейчас оформляются многие пособия и социальные выплаты, в том числе по инвалидности и потере кормильца.

Однако пособиями дело не ограничивается. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, на текущий момент в Казахстане проактивно назначаются 28 государственных услуг в социально-трудовой сфере.

Так, например, в 2024 году казахстанцам в автоматическом режиме 177 тыс. раз оформили единовременную выплату государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений. Это разница между суммой внесенных вкладчиком обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой фактически накопленных им пенсионных накоплений.

Проще говоря, на момент выхода на пенсию казахстанцам автоматически посчитали разницу между инвестиционным доходом, который был начислен за то время, в течение которого они трудились и отчисляли пенсионные взносы, и накопленной за это же время инфляцией, и выплатили ту сумму, которую они потеряли из-за обесценивания накоплений.

Напомним, этот механизм существовал и раньше – пенсионные накопления казахстанцев защищены государственной гарантией, и даже если доходность ЕНПФ уйдет "в минус", это не повлияет на благополучие граждан, ведь им возместят убытки.

Помимо компенсации государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений, в Казахстане проактивно производили:

регистрацию безработных – 771 тыс. раз ;

; назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком – 218 тыс. ;

; назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком – 172 тыс;

установление инвалидности или степени утраты трудоспособности, а также определение необходимых мер социальной защиты – 97 тыс.;

другие госуслуги – около 100 тыс. раз.

Также в Минтруда отметили, что продолжается работа по трансформации и упрощению ряда услуг. Например, ведется работа по заочному формату установления инвалидности по 30 видам заболеваний. Для понимания: в 2024 году было рассмотрено порядка 97 тыс. заявок в таком формате.

В целом в 2024 году казахстанцам в проактивном формате было оказано более 1,5 млн различных государственных услуг в социально-трудовой сфере. Напомним, что автоматически их получить могут граждане, чей номер телефона зарегистрирован в Базе мобильных граждан после отправки согласия в ответ на сообщение, пришедшее из Единого контакт-центра (1414).