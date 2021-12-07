Как новый порог достаточности пенсионных отразится на рынке жилья в Казахстане, рассказали аналитики

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Изменения в вопросах использования пенсионных накоплений непосредственно затронут рынок жилья в Казахстане. О том, как могут развиваться события в 2022 году, читайте в материале NUR.KZ.

Программа использования пенсионных излишков внесла определенную долю в процесс подорожания квадратных метров в Казахстане.

Именно с ее внедрением отмечался рекордный ажиотаж по жилищным сделкам. В результате, согласно данным korter.kz, цены на жилую недвижимость выросли до 30% в отдельных регионах.

Теперь минимальный порог достаточности в 2022 году будет увеличен почти в два раза. Как это отразится на рынке жилья, рассказала независимый аналитик рынка недвижимости Анна Шацкая.

Ускорится ли ипотечный кризис

По прогнозам аналитика, в следующем году объемы пенсионных излишков сократятся на 50-60%.

Это связано с тем, что основная часть накопленных населением денег уже была использована в текущем году.

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Теперь, согласно мнению аналитика, повышение порога минимальной достаточности приведет к резкому сокращению числа казахстанцев, которые имеют возможность использовать пенсионные деньги.

Например, ранее ожидалось, что излишки в 2022 году смогут изъять около 1 млн казахстанцев. С новыми пороговыми значениями их число может сократиться почти в два раза.

Однако по данным Минтруда количество казахстанцев, которые смогут изъять пенсионные излишки в 2022 году, превысит 180 тыс. человек.

"Многие граждане очень ждали, что достигнут нужного уровня к концу 2021 года и смогут погасить ипотечные кредиты либо оформить их, но теперь все ожидания сведены на нет.

Платежеспособный спрос резко сократится, в том числе и на ипотеку.

Ожидается, что из-за повышения порога достаточности на рынке жилья может начаться стагнация (отсутствие роста или почти незаметный рост показателей), что станет началом настоящего ипотечного кризиса", – сообщает Анна Шацкая.

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Ждать ли снижения цен на жилье

Прогноз о снижении стоимости жилья в 2022 году озвучили аналитики телеграм-канала Risk Takers. Согласно их сообщению, цены должны стабилизироваться.

На это указывают:

снижение спроса населения на жилье;

увеличение числа рекламных акций от строительных компаний со скидками на квадратные метры.

При этом такой фактор, как рост цен на стройматериалы, не приведет к обвалу строительного рынка, считают аналитики.

Дело в том, что себестоимость одного квадратного метра жилья составляет в среднем 250 тыс. тенге. А цена продажи одной единицы площади в новостройках достигает 450 тыс. тенге.

Соответственно, заявления о слишком дорогих стройматериалах и необходимости повысить цены аналитики воспринимают как попытку застройщиков увеличить свою прибыль.

А фактическое подорожание стройматериалов не должно привести к значительному росту цен и кризису строительного рынка, считают специалисты.

Напомним, что ранее в ЕНПФ сообщили о причинах повышения порога минимальной достаточности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1945376-kak-novyy-porog-dostatochnosti-pensionnyh-otrazitsya-na-rynke-zhilya-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/