На слухи о кредитной амнистии ответили в финансовом регуляторе Казахстана

Иллюстративное фото: Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В социальных сетях распространяются сообщения о том, что якобы в Казахстане объявили кредитную амнистию для заемщиков. Как обстоят дела на самом деле и какие меры поддержки оказываются населению с проблемными долгами, читайте в материале Нурфин.

В 2019 году в Казахстане официально объявили кредитную амнистию.

Она проводилась в рамках исполнения указа главы государства от 26 июня 2019 года «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан».

Было принято постановление «О некоторых вопросах использования средств на снижение долговой нагрузки граждан РК». А сроки списания обозначены как "не позднее 13 декабря 2019 года".

Снижение долговой нагрузки казахстанцев производилось в три этапа:

первый этап – списание осуществлено в сентябре 2019 года 507,4 тыс. гражданам на общую сумму 105,2 млрд тенге ;

; второй этап – 46,9 тыс. гражданам на общую сумму 9,8 млрд тенге в декабре 2019 года;

в декабре 2019 года; третий этап – в апреле 2020 года помощь получили 23,4 тыс. граждан на общую сумму 5,5 млрд тенге.

При этом третий этап был направлен на полный охват тех лиц, которые соответствуют требованиям программы. Но это не являлось продлением акции.

Данная программа проводилась всего один раз. Однако теперь среди казахстанцев снова распространяется информация о новой кредитной амнистии.

На эти слухи ответили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.

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Помощь заемщикам есть, но другая

Согласно сообщению финансового регулятора, на данный момент действительно проводятся меры помощи для ипотечников, пострадавших от кризиса и падения курса тенге.

Однако эта помощь связана с программой по рефинансированию жилищных займов.

То есть программа охватывает тех казахстанцев, кто пострадал от мирового кризиса 2008 года и оформил ипотеку в тенге (с 2004 по 2009 годы) или иностранной валюте (до 1 января 2016 года).

На данный момент программа доступна казахстанцам.

Для рефинансирования валютного ипотечного займа по ставке 3% для заемщиков СУСН и 12% для остальных заемщиков, необходимо обратиться в банк в срок до 15 декабря 2021 года включительно.

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Почему амнистия – это плохо

Дискуссии о введении кредитной амнистии для казахстанцев на правительственном уровне не проводились.

В основном эта тема поднимается в экспертной среде или в отдельных заявлениях.

Однако некоторые специалисты указывают, что списание долгов населения может привести к негативным последствиям.

Так, согласно сообщению телеграм-канала Finance.kz, после кредитной амнистии 2019 года в Казахстане выросло число займов. А объем задолженности физлиц достиг 7 трлн тенге и вырос на 7,4% всего за один квартал.

При этом увеличилась доля беззалоговых займов, которые имеют более высокие процентные ставки. А ведь именно эти кредиты были списаны в рамках амнистии.

То есть в итоге заемщики могли снова прибегнуть к кредитованию, рассчитывая на будущее списание.

Это, в свою очередь, могло негативно отразиться на их экономическом положении и на финансовой сфере в целом.

Напомним, что казахстанцам все равно придется платить кредит, даже в особых и экстренных случаях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1940468-na-sluhi-o-kreditnoy-amnistii-otvetili-v-finansovom-regulyatore-kazahstana/