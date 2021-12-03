Цены на жилье и стройматериалы выросли в мире и в Казахстане

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Общемировой рост стоимости строительных материалов оказал влияние и на казахстанский строительный рынок, вызвав не только подорожание строительства, но и рост цен на жилье. Подробнее читайте в материале NUR.KZ

По данным мониторингового агентства EnergyProm, за год цены на стройматериалы казахстанских предприятий-производителей подскочили на 28%.

Это не могло не сказаться на подорожании недвижимости. По итогам октября годовой рост цен на новое жилье достиг максимального значения последних лет - 14,6%.

При этом в 2020 году резких скачков цен не наблюдалось. А с апреля 2021 года вслед за недвижимостью начали еще более активно дорожать стройматериалы. Если в марте их стоимость в годовом выражении выросла на 10,2%, то в апреле - уже на 21,4%.

В августе был отмечен небывалый рост цен на строительные материалы - сразу на 33,3% в годовом выражении.

На графике видно, как кривые стоимости строительных материалов и новостроек параллельно растут, начиная с марта 2021 года. В прошлом году наблюдалась практически прямая линия цен, с небольшим колебанием в 1%.

Инфографика: EnergyProm

Подорожание стройматериалов затронуло не только казахстанский рынок, цены растут во многих странах мира, увеличивая стоимость покупки жилья, ипотеку, строительство жилой недвижимости и ремонт.

Ипотека в Казахстане пока остается на прежнем уровне, если не учитывать повышение базовой ставки с июля текущего года на 0,75 процентных пункта.

Цены на новое жилье через взаимодействие с застройщиками государство сдерживает. А вот подорожание жилья на вторичном рынке составило 23,7% за год.

Соразмерно выросла и аренда жилья - на 16,9%. Эксперты считают это неплохим вариантом развития событий, иначе бы на рынке недвижимости мог надуться "пузырь", когда гражданам было бы выгоднее снимать квартиру, чем покупать.

Хорошим подспорьем для казахстанцев являются существующие государственные программы доступности жилья.

Например, по итогам третьего квартала новые квартиры в многоквартирных домах в среднем стоили 352 700 тенге за кв.м., по программам доступного жилья Отбасы банка - 227 200 тенге за кв.м. (на 33,8% меньше), а по госпрограммам - 192 000 тенге (на 44,1% меньше).

В предыдущие годы наблюдалась практически такая же картина - цены на жилье, продаваемое в рамках различных программ, были ниже рыночных.

Инфографика: EnergyProm

Мировые цены на жилье тоже бьют все антирекорды. К концу второго квартала они увеличились на 9,2% в среднем по миру. Это является самым значительным ростом с 2006 года.

Наибольший рост цен на жилье наблюдается:

в Турции - на 29,2%

в Новой Зеландии - на 25,9%

в США - на 18,6%

в Словакии - на 18,6%

в Швеции - на 17,2%

Инфографика: EnergyProm

И тем не менее, средняя стоимость жилья в Казахстане более чем в 35 раз дешевле, чем в стране с самой дорогой жилой недвижимостью. Напомним, что в пятерку стран с самыми высокими ценами на жилье вошли: Гонконг, Сингапур, Южная Корея, Люксембург и Швейцария.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1945113-tseny-na-zhile-i-stroymaterialy-vyrosli-v-mire-i-v-kazahstane/