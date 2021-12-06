46 тыс. за 3 дня: число заявок на снятие пенсионных средств резко выросло в Казахстане

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На сегодняшний день 43 744 пользователя платформы enpf-otbasy.kz ждут поступления средств с ЕНПФ на общую сумму 242 млрд тенге на свои специальные счета в Отбасы банке. Об этом сообщили на официальном сайте банка.

По данным банка, только в пятницу, 3 декабря, от казахстанцев поступило 16 000 заявок на использование пенсионных излишков.

Это рекорд по количеству поданных заявок, который поставили казахстанцы с начала года, когда стало возможным использовать единовременные пенсионные выплаты для улучшения жилищных условий и лечения.

В обычные дни через платформу обрабатывалось порядка 2200 заявок в день.

Среди целей у казахстанцев сейчас лидирует полный выкуп жилья, частичное погашение ипотеки в БВУ и частичное погашение займов в Отбасы банке.

Также очень популярна функция переуступки своих средств родственникам.

Несмотря на повышенный интерес граждан к платформе enpf-otbasy.kz, она работает в штатном режиме без перебоев, отметили в банке.

До конца декабря с ее помощью можно использовать сумму единовременных пенсионных выплат, рассчитанную еще по показателям 2021 года.

После поступления ЕПВ на специальный счет в Отбасы банке, на пользование средствами предоставляется 45 рабочих дней. За это время можно успеть подтвердить цель использования пенсионных излишков или изменить ее, если появятся новые обстоятельства или новые цели.

В банке напомнили, что использовать свои пенсионные излишки казахстанцы могут на полное или частичное погашение действующей ипотеки, на полный выкуп недвижимости, в качестве первоначального взноса для оформления займа для покупки квартиры или строительства дома (включая приобретение земельного участка), погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа, на лечение.

По данным на 3 декабря 2021 года, этой возможностью уже воспользовались 338 499 человек на сумму 1,68 трлн тенге. Большая часть из них смогла приобрести жилье без ипотеки (171 598 человек).

Чаще всего жилье с помощью пенсионных излишков покупают в Нур-Султане, Мангистауской области и Алматы. Меньше всего интерес к использованию ЕПВ проявляют жители Северо-Казахстанской области.

В 83% случаев казахстанцы, которые внесли первоначальный взнос для получения займа в Отбасы банке с использованием ЕПВ, предпочли покупку вторичного жилья и 17% приобрели квартиры у застройщиков.

Использовать свои пенсионные накопления сверх порога достаточности на лечение уже смогли 51 884 казахстанцев на сумму 51,9 млрд тенге.

Средний возраст граждан, использовавших ЕПВ – 41 год, в 68% случаев - это мужчины.

Из 338 499 казахстанцев 40% свои жилищные условия улучшили благодаря тому, что их родственники частично или полностью уступили им свои накопления.

На данный момент сотрудники Отбасы банка работают над опцией "Пополнение вкладов ЖСС за счет средств ЕПВ". Она будет доступна сразу, как только государственные органы утвердят изменения в Правила использования пенсионных излишков.

Напомним, что 3 декабря стало известно о повышении минимального порога достаточности на снятие части своих пенсионных накоплений казахстанцами. Показатель вырос почти вдвое. Позже это решение объяснили в ЕНПФ.

В тот же день сайт пенсионного фонда начал работать со сбоями.

Спустя время о действиях ЕНПФ высказались казахстанские финансисты. Они назвали решение о повышении порога минимальной достаточности неудачным. С критикой также выступил депутат партии "Ак жол" Азат Перуашев.

Кроме того, сегодня стало известно о том, что казахстанцы смогут перевести пенсионные излишки в Отбасы банк не раньше 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1945549-46-tys-za-3-dnya-chislo-zayavok-na-snyatie-pensionnyh-sredstv-rezko-vyroslo-v-kazahstane/