Почему вырос порог достаточности для снятия пенсионных, объяснили в ЕНПФ

Увеличение порога минимальной достаточности для изъятия пенсионных накоплений ограничило число лиц, способных воспользоваться своими вкладами в ЕНПФ. О том, почему были внедрены подобные изменения, читайте в материале NUR.KZ.
Порог минимальной достаточности (ПМД) – это минимально допустимая сумма пенсионных накоплений после изъятия излишков.
Она должна обеспечить вкладчикам ЕНПФ будущую пенсию в размере не ниже минимальных значений.
В свою очередь, минимальная пенсия устанавливается законом о республиканском бюджете и действует на 1 января соответствующего финансового года. Это указано в законе "О пенсионном обеспечении".
Напомним, что порог минимальной достаточности будет увеличен почти в два раза в 2022 году.
О причинах такого решения рассказали в ЕНПФ.
Почему вырос порог достаточности
Методика расчета ПМД установлена постановлением правительства №1042.
Согласно этой методике, учитывается повышение (индексация) будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов для казахстанцев разного возраста.
При этом основой этих вычислений являются социальные показатели, которые меняются ежегодно:
- МЗП (минимальная заработная плата) – на 2021 год равна 42 500 тенге, а на следующий год планируется увеличить ее до 60 000 тенге;
- ПМ (прожиточный минимум) – 34 302 тенге на текущий год, в 2022 году составит уже 36 018 тенге;
- МП (минимальная пенсия) – в следующем году вырастет с 18 524 тенге до 19 450 тенге, или на 5%.
Соответственно, размеры порога достаточности также будут меняться, исходя из изменений этих показателей.
Именно поэтому в наступающем 2022 году уровень ПМД для снятия пенсионных излишков окажется выше для населения, сообщили в ЕНПФ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1945085-pochemu-vyros-porog-dostatochnosti-dlya-snyatiya-pensionnyh-obyasnili-v-enpf/