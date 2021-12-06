После повышения порога достаточности лишь 180 тыс. казахстанцев смогут использовать пенсионные

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса рассказал, сколько казахстанцев смогут воспользоваться частью пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий даже после повышения порога достаточности, передает корреспондент NUR.KZ.

Ержан Биржанов отметил, что порог достаточности был утвержден постановлением правительства еще в начале этого года.

«Определенная методика есть… Даже если будет повышен порог, у нас будет определенная категория, более 180 тысяч, которые также смогут воспользоваться (частью пенсионных накоплений - прим. ред.)», - сообщил он.

Вице-министр заявил, что кто имеет достаточные средства, они могли их использовать.

«Письменно можем представить всю методику. Она опирается на международный опыт. Мы тоже смотрим, как это происходит в других странах. Мы очень социальная страна, в любом случае, рассматриваем эти вещи и индексируем каждый год», - заверил Биржанов.

Также он отметил, что Минтруда не планирует пересматривать порог достаточности пенсионных накоплений на 2022 год.

Напомним, что ранее сообщалось о повышении порога достаточности в Казахстане. Суммы минимального остатка в 2022 году увеличатся почти в два раза.

При этом в ЕНПФ сообщили о причинах и методике пересчета минимального порога.

Решение фонда вызвало недовольство как со стороны обычных граждан, так и со стороны финансистов. А депутат партии "Ак жол" Азат Перуашев назвал объяснения ЕНПФ о нововведении некомпетентными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1945555-posle-povysheniya-poroga-dostatochnosti-lish-180-tys-kazahstantsev-smogut-ispolzovat-pensionnye/