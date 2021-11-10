Ажиотаж на рынке жилья снижается в Казахстане

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В январе текущего года количество сделок купли-продажи жилья сильно уменьшилось, а в следующем месяце резко возросло, после чего ажиотаж долго держался на рынке жилой недвижимости. Как сейчас обстоят дела, выясняли журналисты Нурфин.

Как снятие пенсионных накоплений повлияло на рынок жилья

Уже во второй половине прошлого года стало известно, что казахстанцы смогут потратить свои пенсионные накопления сверх порога достаточности на приобретение жилья.

После утверждения правил использования денег со счетов в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) в декабре 2020 года рынок недвижимости замер в ожидании «наплыва» покупателей.

В результате, по данным Бюро национальной статистики, в январе 2021 года количество сделок купли-продажи жилья сократилось за месяц сократилось на 32,6%. Сокращение наблюдалось по всем областям Казахстана.

В конце января была запущена онлайн-платформа для подачи заявок на использование пенсионных накоплений и уже в феврале казахстанцы, у которых есть такая возможность, начали их активно тратить.

В результате, во втором месяце года количество сделок купли-продажи жилья за месяц по всей стране увеличилось почти вдвое. По сравнению с январем почти в семь раз больше жилья было куплено в Мангистауской области, в три с половиной раза – в Атырауской и более чем в два раза – в Нур-Султане.

Казахстанцы понемногу опробовали новую возможность и уже в апреле количество сделок купли-продажи в годовом выражении во всех областях и городах республиканского значения выросло во много раз.

При этом в регионах, чьи жители первыми начали активно тратить пенсионные накопления, рост сделок начал уменьшаться.

Ажиотаж начал спадать

Согласно последним данным Бюро нацстатистики, в октябре текущего в Казахстане было совершено 44 464 сделки купли-продажи жилья.

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По сравнению с сентябрем за месяц этот объем уменьшился на 11,7%, а по сравнению с октябрем прошлого года увеличился на 35,1%. В предыдущие несколько месяцев процент годового прироста был еще больше, поэтому можно сказать о снижении ажиотажа.

Где было куплено больше всего жилья

По объему сделок купли-продажи жилья, соответственно, лидируют крупные города страны.

В Алматы в октябре было куплено 6 537 объектов жилой недвижимости, а в Нур-Султане – 6 441. Однако третий мегаполис город Шымкент не может похвастаться такими объемами – там было совершено всего 1 739 сделок.

А на третьем месте по этому показателю среди регионов страны расположилась Карагандинская область, где был оформлен 5 121 объект недвижимости.

К слову, объем сделок купли-продажи в месячном выражении вырос только в Актюбинской области - на 0,5% по сравнению с сентябрем текущего года до 2 671 договора.

Больше всего сократилось количество проданного и купленного жилья за месяц в Восточно-Казахстанской области – на 18,2% до 2 627 сделок.

Меньше всего жилья в октябре было куплено в Северо-Казахстанской области – 862 объекта. Этот объем сократился на 3,6%.

Дом или квартира

При этом казахстанцы чаще покупают квартиры, чем индивидуальные дома. В октябре текущего года было оформлено 32 452 сделки по купле-продаже квартир и 12 012 – частных домов.

Покупать недвижимость в жилых комплексах чаще всего предпочитают жители Нур-Султана – квартир здесь было куплено 6441, а домов всего 153.

И ровно в два раза превышает объем сделок по купле-продаже индивидуальных домов, чем квартир, в Туркестанской области – 986 и 492, соответственно.

А рост цен на жилую недвижимость все не утихает. В октябре средняя стоимость нового жилья составила 352 654 тенге, увеличившись за год на 14,6%, вторичного жилья - 279 216 тенге с ростом 23,7% за год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1941408-azhiotazh-na-rynke-zhilya-snizhaetsya-v-kazahstane/