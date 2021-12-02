Аналитики о стоимости жилья на 2022 год: Некоторые застройщики уже снижают цены

Текущий год стал неблагоприятным для тех казахстанцев, которые хотели приобрести жилье и долго копили деньги ради этой цели. О том, каким может оказаться следующий год и станет ли недвижимость более доступной для населения, читайте в материале NUR.KZ.
Рост цен на квадратные метры жилья в Казахстане в 2021 году был очень интенсивным. В результате даже арендное жилье достигло рекордных значений по стоимости.
Первичное жилье в целом по стране с января по ноябрь текущего года подорожало на 20,4%. При этом к концу ноября ажиотаж снизился.
И хоть ряд крупных застройщиков продолжают повышать цены, в целом ожидается некоторое улучшение в сфере жилья в 2022 году. Об этом сообщают аналитики korter.kz.
Рост цен в регионах Казахстана
Среди 17 регионов страны наибольшее подорожание первичного жилья, согласно данным аналитиков, затронуло три города:
- Туркестан – один квадратный метр в новостройках подорожал с 210 тыс. тенге в январе и до 284 тыс. тенге в ноябре, или на 35,1% в 2021 году;
- Петропавловск – за 11 месяцев цены увеличились с 242 тыс. до 322 тыс. тенге, или на 32,8%;
- Алматы – с 476 тыс. до 572 тыс. тенге, или на 20,1% с января по ноябрь 2021 года.
Меньше всего выросли цены на новостройки в городах Павлодар, Актобе и Актау. В этих регионах первичное жилье подорожало на менее чем 6% в 2021 году (по итогам 11 месяцев).
Однако уже в октябре было зафиксировано снижение объема сделок по купле-продаже жилья. Это также привело к остановке роста цен на первичное жилье, сообщают аналитики.
Снизятся ли цены
Снижение ажиотажа привело к тому, что по итогам ноября к октябрю 2021 года в большинстве городов Казахстана цены на жилье от застройщиков перестали расти.
Так, в Нур-Султане и Алматы стоимость первичного жилья массового класса не изменилась за прошедший месяц.
При этом 5 наиболее крупных застройщиков, контролирующих 85% строительного рынка, продолжают удерживать или даже повышать цены на некоторые свои жилые комплексы.
А снижение общего уровня прироста цен наблюдается в основном из-за небольших строительных компаний, которые как раз и стали предлагать скидки на квадратные метры, сообщают аналитики.
Всего в ноябре на столичный рынок строительства вышли 10 новых организаций с новыми проектами.
В целом аналитики ожидают, что в 2022 году поток пенсионных излишков из ЕНПФ сократится на 10-15%. Именно эти накопления считаются одной из основных причин подорожания недвижимости.
При таком сценарии темп роста цен на жилье может замедлиться и рост к концу следующего года может составить 5-8%.
Напомним, что ранее казахстанцам предлагалось снизить цены на жилье через сокращения поисковых запросов в интернете.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1944545-nekotorye-zastroyschiki-uzhe-snizhayut-tseny-analitiki-o-stoimosti-zhilya-na-2022-god/