Аналитики о стоимости жилья на 2022 год: Некоторые застройщики уже снижают цены

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Текущий год стал неблагоприятным для тех казахстанцев, которые хотели приобрести жилье и долго копили деньги ради этой цели. О том, каким может оказаться следующий год и станет ли недвижимость более доступной для населения, читайте в материале NUR.KZ.

Рост цен на квадратные метры жилья в Казахстане в 2021 году был очень интенсивным. В результате даже арендное жилье достигло рекордных значений по стоимости.

Первичное жилье в целом по стране с января по ноябрь текущего года подорожало на 20,4%. При этом к концу ноября ажиотаж снизился.

И хоть ряд крупных застройщиков продолжают повышать цены, в целом ожидается некоторое улучшение в сфере жилья в 2022 году. Об этом сообщают аналитики korter.kz.

Рост цен в регионах Казахстана

Среди 17 регионов страны наибольшее подорожание первичного жилья, согласно данным аналитиков, затронуло три города:

Туркестан – один квадратный метр в новостройках подорожал с 210 тыс. тенге в январе и до 284 тыс. тенге в ноябре , или на 35,1% в 2021 году;

, или на 35,1% в 2021 году; Петропавловск – за 11 месяцев цены увеличились с 242 тыс. до 322 тыс. тенге , или на 32,8%;

, или на 32,8%; Алматы – с 476 тыс. до 572 тыс. тенге, или на 20,1% с января по ноябрь 2021 года.

Статистика по стоимости первичного жилья в Казахстане. Источник: Korter

Меньше всего выросли цены на новостройки в городах Павлодар, Актобе и Актау. В этих регионах первичное жилье подорожало на менее чем 6% в 2021 году (по итогам 11 месяцев).

Однако уже в октябре было зафиксировано снижение объема сделок по купле-продаже жилья. Это также привело к остановке роста цен на первичное жилье, сообщают аналитики.

Снизятся ли цены

Снижение ажиотажа привело к тому, что по итогам ноября к октябрю 2021 года в большинстве городов Казахстана цены на жилье от застройщиков перестали расти.

Так, в Нур-Султане и Алматы стоимость первичного жилья массового класса не изменилась за прошедший месяц.

При этом 5 наиболее крупных застройщиков, контролирующих 85% строительного рынка, продолжают удерживать или даже повышать цены на некоторые свои жилые комплексы.

А снижение общего уровня прироста цен наблюдается в основном из-за небольших строительных компаний, которые как раз и стали предлагать скидки на квадратные метры, сообщают аналитики.

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Всего в ноябре на столичный рынок строительства вышли 10 новых организаций с новыми проектами.

В целом аналитики ожидают, что в 2022 году поток пенсионных излишков из ЕНПФ сократится на 10-15%. Именно эти накопления считаются одной из основных причин подорожания недвижимости.

При таком сценарии темп роста цен на жилье может замедлиться и рост к концу следующего года может составить 5-8%.

Напомним, что ранее казахстанцам предлагалось снизить цены на жилье через сокращения поисковых запросов в интернете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1944545-nekotorye-zastroyschiki-uzhe-snizhayut-tseny-analitiki-o-stoimosti-zhilya-na-2022-god/