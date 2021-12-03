Сколько казахстанцев смогут использовать свои пенсионные в 2022 году, рассказали в ЕНПФ

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Председатель ЕНПФ в своем официальном комментарии рассказал, с чем связано повышение порогов минимальной достаточности, и раскрыл, сколько людей смогут воспользоваться своими пенсионными накоплениями в 2022 году, передает корреспондент NUR.KZ.

"С 1 января 2022 года с учетом изменения минимальной заработной платы, минимальной пенсии, величины прожиточного минимума производится перерасчет и такого показателя, как порог минимальной достаточности", – пояснил глава ЕНПФ Жанат Курманов.

Курманов добавил, что такая процедура будет проводиться ежегодно, поскольку пороги, с его слов, – эта та сумма, которая должна оставаться на пенсионном счете вкладчика для обеспечения его накопительной пенсии не ниже минимальной пенсии.

"Предполагается, что с учетом изменения социальных параметров эти пороги минимальной достаточности каждый год в соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан, а именно – в соответствии с той методикой, которая утверждена постановлением правительства – будут ежегодно пересчитываться", – добавил он.

Также он поделился, сколько казахстанцев смогут снять часть пенсионных накоплений на жилье и лечение в 2022 году после повышения минимального порога достаточности.

"В целом, если говорить о количестве лиц, которые смогут в 2022 году, по нашим оценкам, с учетом новых порогов минимальной достаточности, воспользоваться своими пенсионными накоплениями, их число составит около 582 тысяч человек.

И общая сумма накоплений, доступная для изъятия, составит около 900 млрд тенге", – сообщил представитель фонда.

Сегодня стало известно, что с 2022 года минимальный порог достаточности для снятия пенсионных накоплений вырастет почти в два раза. Позже в ЕНПФ объяснили, почему решили увеличить порог достаточности.

Отметим также, что после публикации новостей об увеличении порога достаточности для снятия пенсионных накоплений сайт ЕНПФ стал работать с перебоями из-за наплыва пользователей.

Решением фонда остались недовольны как казахстанцы, так и финансисты.

Также напомним, что днем ранее президент страны утвердил новые размеры минимальной заработной платы (МЗП) и месячного расчетного показателя (МРП).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1945217-skolko-kazahstantsev-smogut-ispolzovat-svoi-pensionnye-v-2022-godu-rasskazali-v-enpf/