Почти в два раза увеличат минимальный порог достаточности для снятия пенсионных в Казахстане

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В наступающем 2022 году изменятся некоторые правила, касающиеся возможности использовать часть своих пенсионных накоплений казахстанцами. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Программа по изъятию пенсионных накоплений из ЕНПФ начала функционировать в 2021 году.

С тех пор казахстанцы могут использовать часть этих денег на различные цели:

жилищные – погасить ипотеку или приобрести новое жилье, провести ремонт;

лечение – можно оплатить дорогостоящие медицинские услуги;

инвестирование – деньги могут быть переданы частным управляющим компания.

Всего за 9 месяцев с начала программы казахстанцы уже изъяли более 2 трлн тенге накоплений.

Напомним, что снять можно только ту часть денег, которая превышает порог минимальной достаточности.

Как указано на сайте ЕНПФ, этот порог в 2022 году станет еще выше.

Сколько денег нельзя снять

Напомним, что порог минимальной достаточности – это сумма денег, которая должна остаться на пенсионном счете после изъятия излишков.

Ее размер отличается в зависимости от возраста вкладчика и должен обеспечить казахстанцам хотя бы минимальные пенсионные выплаты.

Согласно информации ЕНПФ, в будущем году этот порог станет намного выше.

Так, если в 2020 году у 30-летнего казахстанца минимум накоплений должен был составлять 2,5 млн тенге, то в 2022 году этот показатель составит 4,37 млн тенге.

Обновленный порог достаточности (20-50 лет) на 2022 год. Источник: ЕНПФ

В возрасте 40 лет необходимо будет иметь минимум 5,79 млн тенге, вместо 3,42 млн тенге в 2021 году.

А для 50-летних – 7,43 млн тенге в 2022 году вместо 4,47 млн тенге.

Обновленный порог достаточности (40-62 года) на 2022 год. Источник: ЕНПФ

Лицам предпенсионного возраста (59-62 года) потребуется сохранить на счетах 9,12 млн тенге. В текущем году этот порог был равен 5,56 млн тенге.

То есть пороговые значения на 2022 год были повышены для всех возрастов.

Напомним, что казахстанцы могут самостоятельно проверить объемы своих пенсионных накоплений в ЕНПФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1945061-pochti-v-dva-raza-uvelichat-minimalnyy-porog-dostatochnosti-dlya-snyatiya-pensionnyh-v-kazahstane/