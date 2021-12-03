"Полный провал ": финансисты о решении повысить порог достаточности для снятия пенсионных

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

С 2022 года в Казахстане почти в два раза вырастет порог достаточности для снятия пенсионных накоплений. Авторы Telegram-канал Finance.kz считают, что у такого решения есть множество минусов.

Ранее в ЕНПФ сообщили, что в 2022 году порог достаточности для снятия пенсионных накоплений увеличится почти в два раза. Так, если в 2021 году казахстанцу в возрасте 40 лет необходимо было иметь на счету 3,42 млн тенге, чтобы досрочно снять часть пенсионных накоплений, то в 2022 эта цифра вырастет до 5,79 млн тенге.

Эксперты, ведущие Telegram-канал Finance.kz, считают решение об увеличении порога достаточности "максимально плохим".

По их мнению, это решение должно было обсуждаться публично, анонсироваться до его полного принятия. Кроме того, ЕНПФ следовало доступно и понятно довести до населения, почему необходимо увеличить порог достаточности.

"Это полный провал всей коммуникационной политики как фонда, так и пенсионной системы", - считают аналитики.

Авторы канала пишут, что подобное увеличение усугубляет программу изъятия тем, что теперь "богатые будут становиться еще более богаче, а бедные - только беднеть".

"Если раньше к излишкам имели доступ 7% вкладчиков, теперь это будет меньше 3%. Если хотите минимизировать воздействие пенсионных на экономику — закройте программу полностью", - заявили финансисты.

Еще один важный момент, который отмечают авторы канала, состоит в том, что многие казахстанцы стали работать "в белую", то есть легально, со всеми пенсионными отчислениями, чтобы накопить порог достаточности и иметь возможность снять часть пенсионных. Но теперь сделать это будет практически невозможно.

"Увеличение проведут раньше, чем примут закон о переводе средств на жилищный депозит "Отбасы банка", таким образом разозлив максимальное количество вкладчиков.

Положительное влияние на тех, кто стал работать в белую, чтобы накопить, полностью перечеркнуто", - подвели итог эксперты.

Напомним, ранее в ЕНПФ объяснили, почему решили увеличить порог достаточности.

Отметим также, что после публикации новостей об увеличении порога достаточности для снятия пенсионных накоплений сайт ЕНПФ стал работать с перебоями из-за наплыва посетителей.

Между тем сами казахстанцы также недовольны решением фонда повысить порог достаточности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1945119-polnyy-proval-finansisty-o-reshenii-povysit-porog-dostatochnosti-dlya-snyatiya-pensionnyh/