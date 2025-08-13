jitsu gif
    Жалобами волонтеров после концерта Джей Ло в Алматы заинтересовались в прокуратуре

    Опубликовано:

    Концерт Дженнифер Лопес в Алматы
    Концерт Дженнифер Лопес в Алматы. Фото: NUR.KZ

    В рассмотрении жалоб волонтеров, которые остались недовольны условиями работы на концерте Джей Ло в Алматы, задействована прокуратура, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет по охране прав детей.

    Как сообщили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК, обращение о возможном нарушении трудовых прав несовершеннолетних при волонтерстве на концерте мировой звезды изучает Комитет совместно с местными органами и прокуратурой города.

    "Напоминаем: работа подростков возможна только в рамках закона - до 24 ч/нед. для 14-16 лет и до 36 ч/нед. для 16-18 лет, с письменным согласием родителя. Запрещено привлекать к ночным, сверхурочным, вахтовым работам, совместительству и при суммированном учете времени", - пояснили в ведомстве.

    В сообщении также говорится, что о выявленных нарушениях просят сообщать в трудовую инспекцию, Комитет или по номеру 111.

    Напомним, вчера мы писали, что некоторые волонтеры в соцсетях пожаловались на условия работы на концерте Дженнифер Лопес в Алматы. Внимание на жалобы несовершеннолетних волонтеров обратила детский омбудсмен.

    Позже оперативный штаб волонтеров отреагировал на жалобы юных алматинцев. Объяснили в организации и тот факт, почему среди волонтеров были несовершеннолетние.

    Добавим, что в Алматы 10 августа прошел концерт Дженнифер Лопес. Мировая поп-звезда почти два часа выступала перед казахстанской публикой. Певица также провела гендер-пати для местной пары. Джей Ло вскрыла конверт и обрадовала будущих родителей возгласом "Это девочка!"

    Также во время концерта на шею певицы забрался огромный кузнечик - кадры произошедшего разлетелись в соцсетях.

    А казахстанка Ялита Ильясова на своей странице в Instagram опубликовала видео с информацией о конфликте, который произошел в VIP-зоне на концерте Джей Ло.

    Также мы писали, что после концерта Джей Ло в Алматы против казахстанца возбудили уголовное дело. По информации полиции, подозреваемый разместил объявление на одной из интернет-платформ, где продал два поддельных билета на концерт.

    Концерты Дженнифер Лопес в Казахстане
