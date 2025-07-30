Снова рост: как часто повышаются цены на бензин АИ-92 в Казахстане

Из-за инфляции и отмены предельных цен участники топливного рынка выставляют оптимальную стоимость бензина с учетом внешних и внутренних факторов. Повышение происходит постепенно, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ После отмены государственного регулирования цен на бензин в Казахстане наблюдается постепенный рост стоимости АИ-92, который происходит примерно один-два раза в месяц на 2-5 тенге в зависимости от сети АЗС.

По данным сервиса "Яндекс Карты" на 30 июля, в мегаполисах Казахстана произошло очередное повышение цен на бензин марки АИ-92, при этом в Астане и Алматы рост составил 1-3 тенге, а в Шымкенте - 2 тенге только в одной сети АЗС.

Ожидается, что цены на топливо в Казахстане должны постепенно сравняться с уровнем стран ЕАЭС, что объясняется необходимостью обеспечить рентабельность топливной отрасли и предотвратить дефицит из-за вывоза бензина за границу.

До февраля 2025 года государство устанавливало предельные цены на топливо. Однако позже эти меры были отменены – слишком низкая цена приводила к убыточности сферы для экономики и росту дефицита (вывоз за границу, где бензин стоит дороже).

Теперь ожидается, что цены на рынке топлива должны будут сравняться с уровнем стран ЕАЭС. И этот процесс должен быть планомерным.

Наше наблюдение за рыночными ценами на АИ-92 в мегаполисах показало, что действительно рост стоимости происходит постепенно. И если в первые месяцы он был почти незаметным, то позже темпы ускорились:

И теперь, 30 июля, согласно данным сервиса "Яндекс Карты", произошло очередное повышение цен на бензин марки АИ-92 (обычная версия топлива) в мегаполисах Казахстана.

То есть рост цен изменения отмечаются примерно один-два раза в месяц и на 2-5 тенге в среднем в зависимости от сети автозаправочных станций (АЗС).

Актуальные цены на АИ-92 в Астане

Не все столичные АЗС повысили стоимость АИ-92. В других же рост цен составил 1-2 тенге. При этом отдельные заправки сетей могут предлагать более выгодные цены, но их обычно 1-2 филиала (такая же картина в других мегаполисах).

Стоимость АИ-92 в Астане АЗС 22.07.25 30.07.25 Аурика 219 ₸ 219 ₸ Nomad 219 ₸ 219 ₸ Helios 216 ₸ 218 ₸ Sinooil 217 ₸ 218 ₸ Qazaq Oil 219-220 ₸ 220-222 ₸ На основе данных "Яндекс Карты"

Цены на АИ-92 в Алматы

В южной столице только одна сеть не поменяла цены. В остальных повышение составило от 1 до 3 тенге за литр.

Стоимость АИ-92 в Алматы АЗС 22.07.25 30.07.25 Petrol Asia 209 ₸ 209 ₸ Royal Petrol 215 ₸ 218 ₸ Helios 213-216 ₸ 213-218 ₸ Sinooil 217 ₸ 218 ₸ Qazaq Oil 219-220 ₸ 222 ₸ На основе данных "Яндекс Карты"

Стоимость АИ-92 в Шымкенте

В самом южном мегаполисе Казахстана сохраняются одни из наиболее низких цен на бензин марки АИ-92.

При этом повышение стоимости за последнюю неделю составило 2 тенге и только в одной из сетей АЗС, по которым доступна открытая информация в сервисе "Яндекс Карты".

Стоимость АИ-92 в Шымкенте АЗС 22.07.25 30.07.25 Helios 205 ₸ 207 ₸ Sinooil 203-205 ₸ 203-205 ₸ Qazaq Oil 210 ₸ 210 ₸ На основе данных "Яндекс Карты"

Таким образом, бензин постепенно дорожает в Казахстане, прибавляя по 1-5 тенге в среднем. При этом частота повышения цен ускорилась и теперь они меняются примерно каждые две недели.

Напомним, что этот процесс будет продолжаться до выравнивания стоимости со странами ЕАЭС. Ранее мы рассказывали, какую разницу предстоит "догонять" ценам на заправках в Казахстане.

Также отметить, что стоимость топлива в Казахстане считается одной из самых низких в Европе.

А недавно в Минэнерго предложили повысить цены на автогаз.

Также ранее эксперт отмечал, что для решения ситуации с дефицитом топлива в Казахстане может понадобиться несколько лет.

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