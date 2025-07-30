Снова рост: как часто повышаются цены на бензин АИ-92 в Казахстане
Опубликовано:
Из-за инфляции и отмены предельных цен участники топливного рынка выставляют оптимальную стоимость бензина с учетом внешних и внутренних факторов. Повышение происходит постепенно, сообщает NUR.KZ.
- После отмены государственного регулирования цен на бензин в Казахстане наблюдается постепенный рост стоимости АИ-92, который происходит примерно один-два раза в месяц на 2-5 тенге в зависимости от сети АЗС.
- По данным сервиса "Яндекс Карты" на 30 июля, в мегаполисах Казахстана произошло очередное повышение цен на бензин марки АИ-92, при этом в Астане и Алматы рост составил 1-3 тенге, а в Шымкенте - 2 тенге только в одной сети АЗС.
- Ожидается, что цены на топливо в Казахстане должны постепенно сравняться с уровнем стран ЕАЭС, что объясняется необходимостью обеспечить рентабельность топливной отрасли и предотвратить дефицит из-за вывоза бензина за границу.
До февраля 2025 года государство устанавливало предельные цены на топливо. Однако позже эти меры были отменены – слишком низкая цена приводила к убыточности сферы для экономики и росту дефицита (вывоз за границу, где бензин стоит дороже).
Теперь ожидается, что цены на рынке топлива должны будут сравняться с уровнем стран ЕАЭС. И этот процесс должен быть планомерным.
Наше наблюдение за рыночными ценами на АИ-92 в мегаполисах показало, что действительно рост стоимости происходит постепенно. И если в первые месяцы он был почти незаметным, то позже темпы ускорились:
- февраль – цены выросли на 2 тенге почти сразу после отмены предельных цен;
- апрель – в среднем повышение составило 1 тенге;
- май – АЗС повысили стоимость на 2-3 тенге;
- июнь – рост цен наблюдался дважды. Так, сначала в середине месяца на 1-5 тенге, а затем в конце месяца на еще 1-5 тенге;
- середина июля – повышение на 1-4 тенге в зависимости от сети АЗС.
И теперь, 30 июля, согласно данным сервиса "Яндекс Карты", произошло очередное повышение цен на бензин марки АИ-92 (обычная версия топлива) в мегаполисах Казахстана.
То есть рост цен изменения отмечаются примерно один-два раза в месяц и на 2-5 тенге в среднем в зависимости от сети автозаправочных станций (АЗС).
Актуальные цены на АИ-92 в Астане
Не все столичные АЗС повысили стоимость АИ-92. В других же рост цен составил 1-2 тенге. При этом отдельные заправки сетей могут предлагать более выгодные цены, но их обычно 1-2 филиала (такая же картина в других мегаполисах).
|Стоимость АИ-92 в Астане
|АЗС
|22.07.25
|30.07.25
|Аурика
|219 ₸
|219 ₸
|Nomad
|219 ₸
|219 ₸
|Helios
|216 ₸
|218 ₸
|Sinooil
|217 ₸
|218 ₸
|Qazaq Oil
|219-220 ₸
|220-222 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
Цены на АИ-92 в Алматы
В южной столице только одна сеть не поменяла цены. В остальных повышение составило от 1 до 3 тенге за литр.
|Стоимость АИ-92 в Алматы
|АЗС
|22.07.25
|30.07.25
|Petrol Asia
|209 ₸
|209 ₸
|Royal Petrol
|215 ₸
|218 ₸
|Helios
|213-216 ₸
|213-218 ₸
|Sinooil
|217 ₸
|218 ₸
|Qazaq Oil
|219-220 ₸
|222 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
Стоимость АИ-92 в Шымкенте
В самом южном мегаполисе Казахстана сохраняются одни из наиболее низких цен на бензин марки АИ-92.
При этом повышение стоимости за последнюю неделю составило 2 тенге и только в одной из сетей АЗС, по которым доступна открытая информация в сервисе "Яндекс Карты".
|Стоимость АИ-92 в Шымкенте
|АЗС
|22.07.25
|30.07.25
|Helios
|205 ₸
|207 ₸
|Sinooil
|203-205 ₸
|203-205 ₸
|Qazaq Oil
|210 ₸
|210 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
Таким образом, бензин постепенно дорожает в Казахстане, прибавляя по 1-5 тенге в среднем. При этом частота повышения цен ускорилась и теперь они меняются примерно каждые две недели.
Напомним, что этот процесс будет продолжаться до выравнивания стоимости со странами ЕАЭС. Ранее мы рассказывали, какую разницу предстоит "догонять" ценам на заправках в Казахстане.
Также отметить, что стоимость топлива в Казахстане считается одной из самых низких в Европе.
А недавно в Минэнерго предложили повысить цены на автогаз.
Также ранее эксперт отмечал, что для решения ситуации с дефицитом топлива в Казахстане может понадобиться несколько лет.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2270274-snova-rost-kak-chasto-povyshayutsya-ceny-na-benzin-ai-92-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах