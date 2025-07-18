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    Финансы

      Повысить цены на газ предложило Минэнерго

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Работник АЗС заправляет авто
      АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Министерство энергетики Казахстана предложило повысить цены на сжиженный автогаз. Соответствующий проект приказа Минэнерго опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

      Согласно пояснительной записке Минэнерго, повысить цены предлагается из-за того, что производству сжиженного газа остается убыточным.

      Себестоимость производства сжиженного газа сейчас составляет от 70 до 80 тыс. тенге за тонну, а предельная оптовая цена для заводов-производителей установлена на уровне 51 932 тенге за тонну.

      "В этой связи у заводов-производителей накапливается дефицит средств для модернизации и проведения плановых ежегодных ремонтов. В условиях убыточности снижается интерес к производству сжиженного газа, заводы предпочитают переключаться на выпуск более рентабельной продукции, что создает угрозу полноценного обеспечения внутреннего спроса", - говорится в пояснительной записке к проекту.

      В записке также указаны рекомендованные цены на газ в разных областях:

      • в Актюбинской, Атырауской областях и ЗКО предлагается повысить цену с 77 до 85 тенге;
      • В Акмолинской, Алматинской, Павлодарской областях, а также областях Абай, Жетісу и Ұлытау, ВКО и СКО газ подорожает со 102 до 112 тенге;
      • в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской области и Шымкенте – вместо 90 тенге газ будет стоить 102 тенге за литр.

      Отмечается, что ежегодно потребление газа растет, а в этом году, как прогнозируют аналитики, только в Казахстане объемы увеличатся еще на 200 тыс. тонн и составят 2,6 млн тонн. При этом дефицит газа может составить 30-40%.

      Согласно проекту приказа, предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена c 51 932 тенге до 59 722 тенге за тонну. Предельная розничная цена увеличится от 7 до 10 тенге с учетом зональности.

      "Эта мера направлена на полноценное обеспечение внутреннего рынка, а также создание условий для привлечения инвестиций в газопереработку", - заключили в Минэнерго.

      Напомним, в начале года тогда еще глава Министерства энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на брифинге в ведомстве рассказал, на каком уровне должны быть цены на газ.

      Затем сообщалось, что госрегулирование цен на розничную продажу товарного газа теперь распространяется на всех субъектов рынка. Необходимые изменения в Предпринимательский кодекс РК внесены по рекомендации госоргана.

      В начале мая заявили, что в Министерстве энергетики планируют скорректировать предельные оптовые цены на товарный газ. Все из-за того, что он все еще продается дешевле себестоимости.

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