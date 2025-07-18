Повысить цены на газ предложило Минэнерго

Министерство энергетики Казахстана предложило повысить цены на сжиженный автогаз. Соответствующий проект приказа Минэнерго опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Согласно пояснительной записке Минэнерго, повысить цены предлагается из-за того, что производству сжиженного газа остается убыточным.

Себестоимость производства сжиженного газа сейчас составляет от 70 до 80 тыс. тенге за тонну, а предельная оптовая цена для заводов-производителей установлена на уровне 51 932 тенге за тонну.

"В этой связи у заводов-производителей накапливается дефицит средств для модернизации и проведения плановых ежегодных ремонтов. В условиях убыточности снижается интерес к производству сжиженного газа, заводы предпочитают переключаться на выпуск более рентабельной продукции, что создает угрозу полноценного обеспечения внутреннего спроса", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В записке также указаны рекомендованные цены на газ в разных областях:

в Актюбинской, Атырауской областях и ЗКО предлагается повысить цену с 77 до 85 тенге ;

; В Акмолинской, Алматинской, Павлодарской областях, а также областях Абай, Жетісу и Ұлытау, ВКО и СКО газ подорожает со 102 до 112 тенге ;

; в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской области и Шымкенте – вместо 90 тенге газ будет стоить 102 тенге за литр.

Отмечается, что ежегодно потребление газа растет, а в этом году, как прогнозируют аналитики, только в Казахстане объемы увеличатся еще на 200 тыс. тонн и составят 2,6 млн тонн. При этом дефицит газа может составить 30-40%.

Согласно проекту приказа, предельная оптовая цена на сжиженный газ будет повышена c 51 932 тенге до 59 722 тенге за тонну. Предельная розничная цена увеличится от 7 до 10 тенге с учетом зональности.

"Эта мера направлена на полноценное обеспечение внутреннего рынка, а также создание условий для привлечения инвестиций в газопереработку", - заключили в Минэнерго.

Напомним, в начале года тогда еще глава Министерства энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на брифинге в ведомстве рассказал, на каком уровне должны быть цены на газ.

Затем сообщалось, что госрегулирование цен на розничную продажу товарного газа теперь распространяется на всех субъектов рынка. Необходимые изменения в Предпринимательский кодекс РК внесены по рекомендации госоргана.

В начале мая заявили, что в Министерстве энергетики планируют скорректировать предельные оптовые цены на товарный газ. Все из-за того, что он все еще продается дешевле себестоимости.

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