Очередной рост цен на бензин АИ-92 отмечен в Казахстане
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Автозаправочные станции продолжают постепенно повышать стоимость бензина, ориентируясь на рыночные условия. Какие цены предлагают наиболее крупные сети в мегаполисах страны, узнайте на NUR.KZ.
Цены на автозаправочных станциях (АЗС) Казахстана устанавливаются сами компании – учитывается рыночная ситуация, стоимость расходов и так далее.
Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", который отображает стоимость марки бензина АИ-92 в различных сетях АЗС, цены в мегаполисах вновь выросли.
Рассмотрим ценники в наиболее крупных сетях, по которым опубликована соответствующая информация. Учитывалась только стоимость обычной марки АИ-92 без каких-либо особых видов топлива.
Стоимость АИ-92 в Астане
Как отмечено в данных сервиса, столичные АЗС повысили стоимость на сумму от 2 до 4 тенге в зависимости от сети. При этом некоторые сети, которые ранее имели одни из самых доступных цен, оказались среди самых дорогих.
|Стоимость АИ-92 в Астане
|АЗС
|30.06.25
|22.07.25
|Аурика
|215 ₸
|219 ₸
|Nomad
|216 ₸
|219 ₸
|Helios
|214 ₸
|216 ₸
|Sinooil
|215 ₸
|217 ₸
|Qazaq Oil
|217 ₸
|219-220 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
В то же время в одной из сетей могут иметь разные ценники в зависимости от расположения АЗС: например, 9 из 10 филиалов могут иметь одну цену, и лишь в одной она окажется ниже остальных. Это касается и других городов.
Цены на бензин в Алматы
В Алматы рост цен также варьируется в диапазоне от 2 до 4 тенге в зависимости от сети АЗС. Лишь в одной компании пока что сохранились прежние цены. Но в отличие от столицы, казавшимися ранее более доступными заправки сохранили свои позиции.
|Стоимость АИ-92 в Алматы
|АЗС
|30.06.25
|22.07.25
|Petrol Asia
|205-207 ₸
|209 ₸
|Royal Petrol
|215 ₸
|215 ₸
|Helios
|215 ₸
|213-216 ₸
|Sinooil
|215 ₸
|217 ₸
|Qazaq Oil
|217 ₸
|219-220 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
АИ-92 в Шымкенте
Шымкент сохраняет позиции города с одними из самых низких цен на бензин марки АИ-92. Здесь рост стоимости составил от 1 до 4 тенге. И хотя в мегаполисе имеется множество компаний по продаже топлива со своими АЗС, лишь малая часть публикует данные о текущих ценах.
|Стоимость АИ-92 в Шымкенте
|АЗС
|30.06.25
|22.07.25
|Helios
|204 ₸
|205 ₸
|Sinooil
|203 ₸
|203-205 ₸
|Qazaq Oil
|206 ₸
|210 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
Таким образом, сети АЗС продолжают постепенно повышать цены на фоне отмены государственного регулирования рынка.
Напомним, что с февраля текущего года в Казахстане перестали устанавливать предельные цены на топливо.
И хотя стоимость бензина, дизеля и автогаза растет, цены пока еще далеки от уровней стран-участниц ЕАЭС.
В то же время недавно в Минэнерго предложили повысить цены на автогаз.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2267547-ocherednoy-rost-cen-na-benzin-ai-92-otmechen-v-kazahstane/
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