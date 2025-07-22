Очередной рост цен на бензин АИ-92 отмечен в Казахстане

Автозаправочные станции продолжают постепенно повышать стоимость бензина, ориентируясь на рыночные условия. Какие цены предлагают наиболее крупные сети в мегаполисах страны, узнайте на NUR.KZ.

Цены на автозаправочных станциях (АЗС) Казахстана устанавливаются сами компании – учитывается рыночная ситуация, стоимость расходов и так далее.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", который отображает стоимость марки бензина АИ-92 в различных сетях АЗС, цены в мегаполисах вновь выросли.

Рассмотрим ценники в наиболее крупных сетях, по которым опубликована соответствующая информация. Учитывалась только стоимость обычной марки АИ-92 без каких-либо особых видов топлива.

Стоимость АИ-92 в Астане

Как отмечено в данных сервиса, столичные АЗС повысили стоимость на сумму от 2 до 4 тенге в зависимости от сети. При этом некоторые сети, которые ранее имели одни из самых доступных цен, оказались среди самых дорогих.

Стоимость АИ-92 в Астане АЗС 30.06.25 22.07.25 Аурика 215 ₸ 219 ₸ Nomad 216 ₸ 219 ₸ Helios 214 ₸ 216 ₸ Sinooil 215 ₸ 217 ₸ Qazaq Oil 217 ₸ 219-220 ₸ На основе данных "Яндекс Карты"

В то же время в одной из сетей могут иметь разные ценники в зависимости от расположения АЗС: например, 9 из 10 филиалов могут иметь одну цену, и лишь в одной она окажется ниже остальных. Это касается и других городов.

Цены на бензин в Алматы

В Алматы рост цен также варьируется в диапазоне от 2 до 4 тенге в зависимости от сети АЗС. Лишь в одной компании пока что сохранились прежние цены. Но в отличие от столицы, казавшимися ранее более доступными заправки сохранили свои позиции.

Стоимость АИ-92 в Алматы АЗС 30.06.25 22.07.25 Petrol Asia 205-207 ₸ 209 ₸ Royal Petrol 215 ₸ 215 ₸ Helios 215 ₸ 213-216 ₸ Sinooil 215 ₸ 217 ₸ Qazaq Oil 217 ₸ 219-220 ₸ На основе данных "Яндекс Карты"

АИ-92 в Шымкенте

Шымкент сохраняет позиции города с одними из самых низких цен на бензин марки АИ-92. Здесь рост стоимости составил от 1 до 4 тенге. И хотя в мегаполисе имеется множество компаний по продаже топлива со своими АЗС, лишь малая часть публикует данные о текущих ценах.

Стоимость АИ-92 в Шымкенте АЗС 30.06.25 22.07.25 Helios 204 ₸ 205 ₸ Sinooil 203 ₸ 203-205 ₸ Qazaq Oil 206 ₸ 210 ₸ На основе данных "Яндекс Карты"

Таким образом, сети АЗС продолжают постепенно повышать цены на фоне отмены государственного регулирования рынка.

Напомним, что с февраля текущего года в Казахстане перестали устанавливать предельные цены на топливо.

И хотя стоимость бензина, дизеля и автогаза растет, цены пока еще далеки от уровней стран-участниц ЕАЭС.

В то же время недавно в Минэнерго предложили повысить цены на автогаз.

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