В Казахстане продается самый дешевый бензин в Европе

В Казахстане зафиксированы самые низкие цены на бензин АИ-95 среди других европейских государств. Но средней зарплаты хватит лишь на 1 208,9 литра топлива. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В конце 2024 года казахстанцы столкнулись с резким ростом цен на автозаправках. В Алматы, например, ценники превышали 270 тенге за литр АИ-95, но на начало 2025 года ситуация больше не менялась.

Между тем даже текущие цены можно назвать относительно невысокими. Так, например, согласно данным "РИА Рейтинг", среди стран Европы Казахстан отличается самыми низкими ценами на бензин марки АИ-95.

Его средняя стоимость на начало 2025 года, по расчетам аналитиков, здесь составляла 50,4 рубля за литр, то есть около 266 тенге по актуальному на 27 января 2025 года курсу.

Однако по доступности топлива для населения Казахстан уступает многим странам в Европе. На одну среднюю зарплату казахстанец может купить порядка 1 208,9 литра бензина АИ-95. С таким показателем аналитики поставили Казахстан лишь на 16 место среди 32 стран в рейтинге.

На втором месте после Казахстана по дешевизне 95-го бензина расположилась Россия. Здесь литр стоит в среднем 60,4 рубля. Однако, несмотря на более высокие цены, покупательная способность россиян выше – на среднюю зарплату они могут купить 1 242,6 литра АИ-95. Таким образом, страна оказалась на 15 месте.

Беларусь также попала в топ-3 стран по дешевизне бензина. Здесь литр АИ-95 стоит в среднем 72,2 рубля. Однако в рейтинге доступности страна заняла лишь 22 место – одной средней зарплаты здесь хватит лишь на 831,4 литра бензина.

Самое дорогое топливо продается в Дании (213 рублей за литр), Нидерландах (207,2 рубля) и Норвегии (199,6 рубля). Примечательно, что все эти страны обгоняют Казахстан по доступности бензина, занимая 11, 6 и 5 места соответственно.

Самый доступный для населения 95-ый бензин продается в Люксембурге – по цене 158,7 рубля за литр среднестатистический житель страны на одну зарплату может купить сразу 2 731,4 литра.

А вот самый недоступный бензин продается в Молдове. За литр здесь придется заплатить около 130,3 рубля, но среднестатистический житель на одну зарплату сможет купить лишь около 521,1 литра.

Рейтинг стран Европы по доступности бензина АИ-95 в 2025 году Место Страна Сколько литров

можно купить

на среднюю зарплату Цена

за литр АИ-95 Рост цен

за год 1 Люксембург 2731,4 158,70 ₽ 1% 2 Великобритания 2244,3 171,30 ₽ -2,2% 3 Австрия 2064,9 164,70 ₽ 1,2% 4 Ирландия 2052,6 185,90 ₽ 4,4% 5 Норвегия 1963,2 199,60 ₽ 0,4% 6 Нидерланды 1930,8 207,20 ₽ 2,6% 7 Швеция 1871,8 158,60 ₽ -0,9% 8 Бельгия 1871,3 168,20 ₽ 0,1% 9 Финляндия 1819 177,30 ₽ -2,5% 10 Германия 1779,1 189,30 ₽ -0,9% 11 Дания 1725,3 213,00 ₽ 4,4% 12 Франция 1468,5 189,50 ₽ -1,1% 13 Кипр 1371,8 147,70 ₽ 3,9% 14 Испания 1278,5 163,00 ₽ 0% 15 Россия 1242,6 60,60 ₽ 9,9% 16 Казахстан 1208,9 50,40 ₽

(≈₸266) 2,4% 17 Италия 1138 188,10 ₽ -0,1% 18 Словения 970,1 159,90 ₽ 7,7% 19 Чехия 959,2 149,20 ₽ -0,6% 20 Польша 892,3 152,20 ₽ -2,5% 21 Эстония 891,5 173,80 ₽ -1,1% 22 Беларусь 831,4 72,20 ₽ 3,4% 23 Болгария 826,3 135,30 ₽ -1,9% 24 Литва 824,6 156,10 ₽ 3,3% 25 Греция 820,2 190,90 ₽ -1,4% 26 Португалия 808,7 185,20 ₽ 6,2% 27 Латвия 696,1 171,70 ₽ 2,3% 28 Словакия 680,3 165,60 ₽ 0,5% 29 Хорватия 672,9 162,00 ₽ 4,6% 30 Венгрия 631,1 161,90 ₽ 12,2% 31 Румыния 623,7 156,30 ₽ 7,6% 32 Молдова 521,1 130,30 ₽ 3,7% Источник: "РИА Рейтинг"

Важно подчеркнуть, что Казахстан занял свое место в рейтинге европейских государств не просто так. По информации Института политики, безопасности и развития (ISDP), Казахстан можно считать европейской страной, поскольку его часть расположена в Европе, а культура имеет тесные связи с европейской.

Напомним, недавно мы рассказывали о том, в каком городе Казахстана сильнее всего выросли цены на топливо.

Также ранее аналитики сравнили стоимость бензина в странах Евразийского экономического союза.