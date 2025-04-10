Как изменились цены на бензин после отмены госрегулирования в Казахстане

За последний год бензин в Казахстане подорожал на 1,8%. В среднем литр АИ-92 сейчас стоит 204 тенге, а АИ-95 – 264 тенге. О том, где продается самое дорогое топливо, читайте в материале NUR.KZ.
Больше двух месяцев назад в Казахстане отменили предельные цены на бензин марки АИ-92. С этого момента цены больше не имели искусственного потолка и в этой связи могли начать сильный рост.
Напомним, что бензин марки АИ-92 при предъявлении казахстанских документов ранее стоил не дороже 205 тенге за литр, а летнее и межсезонное дизельное топливо – 295 тенге.
Однако, если их проанализировать их среднюю стоимость, то окажется, что на данный момент она почти не изменилась – годовой рост цен на бензин, согласно данным Бюро национальной статистики, составил всего 1,8%. Это притом, что общая инфляция в стране по итогам марта достигла 10%.
Стоимость АИ-92
Между тем средняя стоимость литра бензина марки АИ-92, по данным БНС, в марте 2025 года составила 204 тенге. Это на 1 тенге ниже "потолка", который был отменен. При этом в некоторых городах страны средний ценник даже не доходит до 200 тенге:
- Уральск – 199 тенге;
- Актобе – 198 тенге;
- Туркестан – 197 тенге;
- Шымкент – 195 тенге;
- Атырау – 195 тенге.
В другой части регионов цены, хоть и ненамного, но подняли. Так, например, самый дорогой 92-й бензин продается в Петропавловске – 209 тенге в среднем за литр. Следом идет Жезказган – 208 тенге. В Астане, Алматы, Караганде и Талдыкоргане средняя цена составила 207 тенге.
Стоимость дизеля
Что касается летнего и межсезонного дизельного топлива, то по итогам марта его средняя цена составила 297 тенге за литр.
Самый дорогой дизель продается также в Петропавловске и Жезказгане – 301 и 300 тенге соответственно. В Алматы и Астане просят в среднем по 298 тенге, а в Шымкенте продают самое дешевое топливо – 290 тенге за литр.
Стоимость АИ-95
А бензин марки АИ-95/96 государство никак не регулировало, а потому цены на него всегда формировались рынком. Сейчас средняя стоимость по Казахстану равна 264 тенге за литр.
Самый дорогой "девяносто пятый" продается в Алматы – 273 тенге. В Астане просят в среднем 267 тенге, а в Шымкенте – 254 тенге. Самое дешевое топливо продается в Атырау – 242 тенге за литр АИ-95.
|Средняя стоимость 1 литра топлива в Казахстане
(Март 2025 года)
|Регион
|АИ-92
|АИ-95
|Дизель
летний
|Казахстан
|₸204
|₸264
|₸297
|Астана
|₸207
|₸267
|₸298
|Алматы
|₸207
|₸273
|₸298
|Шымкент
|₸195
|₸254
|₸290
|Актау
|₸205
|₸248
|₸298
|Актобе
|₸198
|₸250
|₸297
|Атырау
|₸195
|₸242
|₸296
|Жезказган
|₸208
|₸264
|₸300
|Кокшетау
|₸206
|₸257
|₸295
|Караганда
|₸207
|₸259
|₸295
|Қонаев
|₸205
|₸271
|₸298
|Костанай
|₸206
|₸258
|₸299
|Кызылорда
|₸203
|₸254
|₸297
|Уральск
|₸199
|₸257
|₸292
|Усть-Каменогорск
|₸206
|₸259
|₸297
|Павлодар
|₸205
|₸265
|₸296
|Петропавловск
|₸209
|₸268
|₸301
|Семей
|₸205
|₸255
|₸297
|Талдыкорган
|₸207
|₸273
|₸297
|Тараз
|₸201
|₸256
|₸295
|Туркестан
|₸197
|₸256
|₸293
|По данным Бюро национальной статистики
Стоит учитывать, что указанные цены являются "средними" и могут отличаться на каждой отдельной автозаправочной станции. Однако даже с учетом этого можно отметить, что резкого роста цен на бензин в Казахстане действительно не произошло.
Напомним, ранее в правительстве заверяли, что на первом этапе отмены предельных цен казахстанцам не грозит резкое подорожание топлива.
Напомним, также ранее в Казахстане рассматривали возможность включить в стоимость топлива расходы на содержание автомобильных дорог страны. О том, как это могло на него повлиять, мы рассказывали здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2234552-kak-izmenilis-ceny-na-benzin-posle-otmeny-gosregulirovaniya-v-kazahstane/