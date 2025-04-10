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Как изменились цены на бензин после отмены госрегулирования в Казахстане

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Доллары торчат из бензобака
Доллары в крышке бензобака. Иллюстративное фото: Jena Ardell/Getty Images

За последний год бензин в Казахстане подорожал на 1,8%. В среднем литр АИ-92 сейчас стоит 204 тенге, а АИ-95 – 264 тенге. О том, где продается самое дорогое топливо, читайте в материале NUR.KZ.

Больше двух месяцев назад в Казахстане отменили предельные цены на бензин марки АИ-92. С этого момента цены больше не имели искусственного потолка и в этой связи могли начать сильный рост.

Напомним, что бензин марки АИ-92 при предъявлении казахстанских документов ранее стоил не дороже 205 тенге за литр, а летнее и межсезонное дизельное топливо – 295 тенге.

Однако, если их проанализировать их среднюю стоимость, то окажется, что на данный момент она почти не изменилась – годовой рост цен на бензин, согласно данным Бюро национальной статистики, составил всего 1,8%. Это притом, что общая инфляция в стране по итогам марта достигла 10%.

Стоимость АИ-92

Между тем средняя стоимость литра бензина марки АИ-92, по данным БНС, в марте 2025 года составила 204 тенге. Это на 1 тенге ниже "потолка", который был отменен. При этом в некоторых городах страны средний ценник даже не доходит до 200 тенге:

  • Уральск – 199 тенге;
  • Актобе – 198 тенге;
  • Туркестан – 197 тенге;
  • Шымкент – 195 тенге;
  • Атырау – 195 тенге.

В другой части регионов цены, хоть и ненамного, но подняли. Так, например, самый дорогой 92-й бензин продается в Петропавловске – 209 тенге в среднем за литр. Следом идет Жезказган – 208 тенге. В Астане, Алматы, Караганде и Талдыкоргане средняя цена составила 207 тенге.

Стоимость дизеля

Что касается летнего и межсезонного дизельного топлива, то по итогам марта его средняя цена составила 297 тенге за литр.

Самый дорогой дизель продается также в Петропавловске и Жезказгане – 301 и 300 тенге соответственно. В Алматы и Астане просят в среднем по 298 тенге, а в Шымкенте продают самое дешевое топливо – 290 тенге за литр.

Стоимость АИ-95

А бензин марки АИ-95/96 государство никак не регулировало, а потому цены на него всегда формировались рынком. Сейчас средняя стоимость по Казахстану равна 264 тенге за литр.

Самый дорогой "девяносто пятый" продается в Алматы – 273 тенге. В Астане просят в среднем 267 тенге, а в Шымкенте – 254 тенге. Самое дешевое топливо продается в Атырау – 242 тенге за литр АИ-95.

Средняя стоимость 1 литра топлива в Казахстане
(Март 2025 года)
Регион АИ-92 АИ-95 Дизель
летний
Казахстан ₸204 ₸264 ₸297
Астана ₸207 ₸267 ₸298
Алматы ₸207 ₸273 ₸298
Шымкент ₸195 ₸254 ₸290
Актау ₸205 ₸248 ₸298
Актобе ₸198 ₸250 ₸297
Атырау ₸195 ₸242 ₸296
Жезказган ₸208 ₸264 ₸300
Кокшетау ₸206 ₸257 ₸295
Караганда ₸207 ₸259 ₸295
Қонаев ₸205 ₸271 ₸298
Костанай ₸206 ₸258 ₸299
Кызылорда ₸203 ₸254 ₸297
Уральск ₸199 ₸257 ₸292
Усть-Каменогорск ₸206 ₸259 ₸297
Павлодар ₸205 ₸265 ₸296
Петропавловск ₸209 ₸268 ₸301
Семей ₸205 ₸255 ₸297
Талдыкорган ₸207 ₸273 ₸297
Тараз ₸201 ₸256 ₸295
Туркестан ₸197 ₸256 ₸293
По данным Бюро национальной статистики

Стоит учитывать, что указанные цены являются "средними" и могут отличаться на каждой отдельной автозаправочной станции. Однако даже с учетом этого можно отметить, что резкого роста цен на бензин в Казахстане действительно не произошло.

Напомним, ранее в правительстве заверяли, что на первом этапе отмены предельных цен казахстанцам не грозит резкое подорожание топлива.

Напомним, также ранее в Казахстане рассматривали возможность включить в стоимость топлива расходы на содержание автомобильных дорог страны. О том, как это могло на него повлиять, мы рассказывали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2234552-kak-izmenilis-ceny-na-benzin-posle-otmeny-gosregulirovaniya-v-kazahstane/