АЗС снова повысили цены на бензин АИ-92 в мегаполисах Казахстана
Опубликовано:
Топливный рынок Казахстана продолжает постепенно расти до уровня других стран ЕАЭС. Это отражается на ценах автозаправок, которые постепенно повышают их. Об этом читайте в материале NUR.KZ.
Бензин АИ-92 продолжает расти в цене на автозаправочных станциях (АЗС) крупных городов Казахстана. Так, ранее подорожание отмечалось 17 июня – тогда цены выросли на 1-4 тенге в зависимости от сети АЗС и мегаполиса.
А на утро 30 июня рост оказался более значительным.
Например, согласно данным сервиса "Яндекс Карты", в Алматы повышение стоимости АИ-92 за почти две недели затронуло сразу несколько сетей АЗС.
|Стоимость АИ-92 в Алматы
|АЗС
|17.06.25
|30.06.25
|Petrol Asia
|205 ₸
|205-207 ₸
|Royal Petrol
|210 ₸
|215 ₸
|Helios
|212 ₸
|215-217 ₸
|Sinooil
|212 ₸
|215 ₸
|Qazaq Oil
|216 ₸
|217 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
При этом некоторые из них повысили стоимость лишь на 1-2 тенге (в определенных филиалах вовсе остались "старые" цены), а другие прибавили сразу 2-5 тенге к цене.
В Астане подорожание АИ-92 в большинстве сетей АЗС составило 2 тенге. И лишь в одной повышение достигло 4 тенге с 17 июня текущего года.
|Стоимость АИ-92 в Астане
|АЗС
|17.06.25
|30.06.25
|Аурика
|213 ₸
|215 ₸
|Nomad
|212 ₸
|216 ₸
|Helios
|212 ₸
|214 ₸
|Sinooil
|213 ₸
|215 ₸
|Qazaq Oil
|215 ₸
|217 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
В Шымкенте подорожание составило от 1 до 3 тенге. Следует отметить, что в этом мегаполисе имеется множество различных брендов АЗС с десятками филиалов. Однако их цены не отражены в сервисе "Яндекс карты".
|Стоимость АИ-92 в Шымкенте
|АЗС
|17.06.25
|30.06.25
|Helios
|201 ₸
|204 ₸
|Sinooil
|201 ₸
|203 ₸
|Qazaq Oil
|205 ₸
|206 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
Таким образом, рост цен на бензин марки АИ-92 в Казахстане продолжается. В то же время можно отметить, что темпы роста ускорились.
Например, отмена госрегулирования цен на бензин была осуществлена в феврале 2025 года. Однако первые признаки роста цен наблюдались лишь спустя две недели – некоторые сети повысили стоимость на 2 тенге к 17 февраля.
Следующее повышение вовсе было отмечено только к 21 мая – от 2 до 5 тенге за литр АИ-92. После этого рост цен был зафиксирован спустя три недели – 17 июня подорожание составило от 1 до 4 тенге.
Таким образом, за последние два месяца в мегаполисах отмечается уже три волны роста цен на бензин марки АИ-92 в популярных сетях АЗС.
Ранее мы рассказывали, какой может быть стоимость топлива в Казахстане при выравнивании цен в рамках единого топливного рынка ЕАЭС.
Однако в Минэнерго рассказали, что повышение стоимости бензина и других видов топлива будет поэтапным.
Также ранее эксперт сообщал, что дефицит топлива в Казахстане продлится, как минимум, до 2030 года. Это связано с тем, что строительство нового НПЗ для покрытия внутренних объемов потребления может начаться только к этому периоду.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2260557-azs-snova-povysili-ceny-na-benzin-ai-92-v-megapolisah-kazahstana/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах