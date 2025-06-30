АЗС снова повысили цены на бензин АИ-92 в мегаполисах Казахстана

Топливный рынок Казахстана продолжает постепенно расти до уровня других стран ЕАЭС. Это отражается на ценах автозаправок, которые постепенно повышают их. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Бензин АИ-92 продолжает расти в цене на автозаправочных станциях (АЗС) крупных городов Казахстана. Так, ранее подорожание отмечалось 17 июня – тогда цены выросли на 1-4 тенге в зависимости от сети АЗС и мегаполиса.

А на утро 30 июня рост оказался более значительным.

Например, согласно данным сервиса "Яндекс Карты", в Алматы повышение стоимости АИ-92 за почти две недели затронуло сразу несколько сетей АЗС.

Стоимость АИ-92 в Алматы АЗС 17.06.25 30.06.25 Petrol Asia 205 ₸ 205-207 ₸ Royal Petrol 210 ₸ 215 ₸ Helios 212 ₸ 215-217 ₸ Sinooil 212 ₸ 215 ₸ Qazaq Oil 216 ₸ 217 ₸ На основе данных "Яндекс Карты"

При этом некоторые из них повысили стоимость лишь на 1-2 тенге (в определенных филиалах вовсе остались "старые" цены), а другие прибавили сразу 2-5 тенге к цене.

В Астане подорожание АИ-92 в большинстве сетей АЗС составило 2 тенге. И лишь в одной повышение достигло 4 тенге с 17 июня текущего года.

Стоимость АИ-92 в Астане АЗС 17.06.25 30.06.25 Аурика 213 ₸ 215 ₸ Nomad 212 ₸ 216 ₸ Helios 212 ₸ 214 ₸ Sinooil 213 ₸ 215 ₸ Qazaq Oil 215 ₸ 217 ₸ На основе данных "Яндекс Карты"

В Шымкенте подорожание составило от 1 до 3 тенге. Следует отметить, что в этом мегаполисе имеется множество различных брендов АЗС с десятками филиалов. Однако их цены не отражены в сервисе "Яндекс карты".

Стоимость АИ-92 в Шымкенте АЗС 17.06.25 30.06.25 Helios 201 ₸ 204 ₸ Sinooil 201 ₸ 203 ₸ Qazaq Oil 205 ₸ 206 ₸ На основе данных "Яндекс Карты"

Таким образом, рост цен на бензин марки АИ-92 в Казахстане продолжается. В то же время можно отметить, что темпы роста ускорились.

Например, отмена госрегулирования цен на бензин была осуществлена в феврале 2025 года. Однако первые признаки роста цен наблюдались лишь спустя две недели – некоторые сети повысили стоимость на 2 тенге к 17 февраля.

Следующее повышение вовсе было отмечено только к 21 мая – от 2 до 5 тенге за литр АИ-92. После этого рост цен был зафиксирован спустя три недели – 17 июня подорожание составило от 1 до 4 тенге.

Таким образом, за последние два месяца в мегаполисах отмечается уже три волны роста цен на бензин марки АИ-92 в популярных сетях АЗС.

Ранее мы рассказывали, какой может быть стоимость топлива в Казахстане при выравнивании цен в рамках единого топливного рынка ЕАЭС.

Однако в Минэнерго рассказали, что повышение стоимости бензина и других видов топлива будет поэтапным.

Также ранее эксперт сообщал, что дефицит топлива в Казахстане продлится, как минимум, до 2030 года. Это связано с тем, что строительство нового НПЗ для покрытия внутренних объемов потребления может начаться только к этому периоду.