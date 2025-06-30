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    Финансы

      АЗС снова повысили цены на бензин АИ-92 в мегаполисах Казахстана

      Опубликовано:

      Оплата заправки
      Заправочный пистолет и деньги. Иллюстративное фото: twity1/Getty Images

      Топливный рынок Казахстана продолжает постепенно расти до уровня других стран ЕАЭС. Это отражается на ценах автозаправок, которые постепенно повышают их. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

      Бензин АИ-92 продолжает расти в цене на автозаправочных станциях (АЗС) крупных городов Казахстана. Так, ранее подорожание отмечалось 17 июня – тогда цены выросли на 1-4 тенге в зависимости от сети АЗС и мегаполиса.

      А на утро 30 июня рост оказался более значительным.

      Например, согласно данным сервиса "Яндекс Карты", в Алматы повышение стоимости АИ-92 за почти две недели затронуло сразу несколько сетей АЗС.

      Стоимость АИ-92 в Алматы
      АЗС 17.06.25 30.06.25
      Petrol Asia 205 ₸ 205-207 ₸
      Royal Petrol 210 ₸ 215 ₸
      Helios 212 ₸ 215-217 ₸
      Sinooil 212 ₸ 215 ₸
      Qazaq Oil 216 ₸ 217 ₸
      На основе данных "Яндекс Карты"

      При этом некоторые из них повысили стоимость лишь на 1-2 тенге (в определенных филиалах вовсе остались "старые" цены), а другие прибавили сразу 2-5 тенге к цене.

      В Астане подорожание АИ-92 в большинстве сетей АЗС составило 2 тенге. И лишь в одной повышение достигло 4 тенге с 17 июня текущего года.

      Стоимость АИ-92 в Астане
      АЗС 17.06.25 30.06.25
      Аурика 213 ₸ 215 ₸
      Nomad 212 216 ₸
      Helios 212 214
      Sinooil 213 ₸ 215
      Qazaq Oil 215 ₸ 217
      На основе данных "Яндекс Карты"

      В Шымкенте подорожание составило от 1 до 3 тенге. Следует отметить, что в этом мегаполисе имеется множество различных брендов АЗС с десятками филиалов. Однако их цены не отражены в сервисе "Яндекс карты".

      Стоимость АИ-92 в Шымкенте
      АЗС 17.06.25 30.06.25
      Helios 201 204
      Sinooil 201 ₸ 203
      Qazaq Oil 205 ₸ 206
      На основе данных "Яндекс Карты"

      Таким образом, рост цен на бензин марки АИ-92 в Казахстане продолжается. В то же время можно отметить, что темпы роста ускорились.

      Например, отмена госрегулирования цен на бензин была осуществлена в феврале 2025 года. Однако первые признаки роста цен наблюдались лишь спустя две недели – некоторые сети повысили стоимость на 2 тенге к 17 февраля.

      Следующее повышение вовсе было отмечено только к 21 маяот 2 до 5 тенге за литр АИ-92. После этого рост цен был зафиксирован спустя три недели – 17 июня подорожание составило от 1 до 4 тенге.

      Таким образом, за последние два месяца в мегаполисах отмечается уже три волны роста цен на бензин марки АИ-92 в популярных сетях АЗС.

      Ранее мы рассказывали, какой может быть стоимость топлива в Казахстане при выравнивании цен в рамках единого топливного рынка ЕАЭС.

      Однако в Минэнерго рассказали, что повышение стоимости бензина и других видов топлива будет поэтапным.

      Также ранее эксперт сообщал, что дефицит топлива в Казахстане продлится, как минимум, до 2030 года. Это связано с тем, что строительство нового НПЗ для покрытия внутренних объемов потребления может начаться только к этому периоду.

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