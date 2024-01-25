Когда закончится дефицит топлива в Казахстане, рассказал эксперт

Решение вопроса нехватки бензина и дизеля для автовладельцев может занять несколько лет. Пока что достичь этой цели мешают некоторые факторы, передает NUR.KZ со ссылкой на AutoReport.kz.

Вопрос дефицита бензина и топлива для легковых автомобилей в Казахстане возникает почти каждый год. Поэтому автовладельцев может беспокоить риск очередного ажиотажа и роста цен на автозаправках (АЗС) страны.

Так, в 2023 году отмечалось резкое подорожание бензина: например, средняя стоимость марок АИ-95/96 и АИ-98, для которых нет предельной стоимости, выросла на 18,2-18,3%.

В итоге в среднем цена АИ-95/96 увеличилась с 233 до 253 тенге (январь-ноябрь).

Как сообщается в источнике, о причинах дефицита и способах его решения рассказал член общественного совета Министерства энергетики Олжас Байдильдинов.

Почему ожидается дефицит

Как сообщает эксперт, Министерство энергетики планирует добиться следующих объемов выпуска топлива:

дизель – 5,223 млн тонн в 2024 году (было почти 5,158 млн тонн в 2023 году);

бензин – ожидается получить 5,146 млн тонн (5,326 млн тонн за прошлый год).

То есть в текущем году может возникнуть дефицит бензина, так как его производство сократится. При этом эксперт сообщает, что схожие трудности с нехваткой топлива продолжаются с 2020 года, а для восполнения его объемов применяется импорт из России.

Однако там бензин стоит дороже. Из-за этого, например, в прошлом году на одном из АЗС Алматы были замечены цены до 385 тенге за один литр марки АИ-95.

"Это может быть проблемой.

Если мы продолжим также импортировать более дорогой бензин из России, то все АЗС начнут устанавливать два ценника на топливо. Для автовладельцев будет сложно понять, где какой бензин, за что они платят, не продают ли под видом российского бензина казахстанский", – отметил Олжас Байдильдинов.

АЗС. Иллюстративное фото: freepik.com

При этом среди причин нехватки отечественного бензина указываются:

недостаток нефтеперерабатывающих заводов – всего имеется три НПЗ, которые, согласно сообщению эксперта, уже работают на пределе возможностей;

рост количества автомобилей – за 2023 год автопарк вырос в 1,5 раза, что приводит к увеличению объемов потребления топлива.

Также зимний дизель в Казахстане не производится в достаточных количествах. Поэтому и его придется импортировать.

Когда решится вопрос с дефицитом

Как отмечает член общественного совета Министерства энергетики Олжас Байдильдинов, дефицит топлива в Казахстане продлится, как минимум, до 2030 года. Это связано с тем, что строительство нового НПЗ для покрытия внутренних объемов потребления может начаться только к этому периоду.

До этого времени дефицит может усугубиться, а цены продолжат расти. Также отмечается, что к удорожанию топлива приводит и процесс выравнивания цен между отдельными марками.

Например, разница между стоимостью бензина АИ-92 и АИ-95 достигает около 30%, а между АИ-92 и АИ-98 – целых 50%. Для сравнения: в ОАЭ эти показатели равны 3-4% и 7-10% соответственно.

Таким образом, дефицит топлива в Казахстане может сохраниться в ближайшие несколько лет, а цены продолжат расти.

Напомним, стоимость топлива в Казахстане растет быстрее, чем в других странах ЕАЭС. Однако это связано с тем, что отечественные цены были изначально ниже за счет государственного субсидирования.

А сейчас идет процесс рыночного формирования стоимости и выравнивания цен с рынками других участников ЕАЭС.