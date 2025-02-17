Поднимать цены на бензин АИ-92 начали на автозаправках Казахстана

Стоимость ранее регулируемого государством бензина марки АИ-92 выросла до 207 тенге на некоторых автозаправочных станциях (АЗС) Казахстана. С новыми ценниками ознакомились журналисты NUR.KZ.

В Казахстане долгое время были установлены предельные цены на бензин марки АИ-92 и летнее дизельное топливо. Например, последние пределы были равны 205 тенге – для бензина, 295 тенге – для дизеля.

Но с 30 января в стране отменили все постановления о государственном регулировании розничных цен на реализацию нефтепродуктов. То есть автозаправочные станции теперь могут устанавливать их самостоятельно.

Но АЗС не торопятся поднимать ценники. При этом, как ранее заявили в Минэнерго, ведомство будет контролировать, чтобы рост цен на бензин был не резким.

К настоящему моменту стоимость топлива на некоторых автозаправках страны умеренными темпами, но уже начала расти.

На каких АЗС выросли цены

Например, согласно данным сервиса "Яндекс Заправки" на утро 17 февраля, бензин марки АИ-92 на некоторых АЗС сети Helios в крупных городах и других населенных пунктах страны на данный момент стоит 207 тенге.

То есть ее подняли пока только на 2 тенге по сравнению со стоимостью, которая ранее была предельной.

Похожая ситуация в сети автозаправок Qazaq Oil. На некоторых из них, в частности расположенных в Алматы и Астане, цена АИ-92 также составляет 207 тенге.

Стоимость летнего дизельного топлива на некоторых автозаправочных станциях указанных сетей также была повышена на 2 тенге от ранее предельной. То есть теперь она равна 297 тенге.

На каких АЗС пока нет изменений

В некоторых других крупных сетях АЗС изменений стоимости бензина марки АИ-92 пока не зафиксировано.

Например, PetrolAsia, чьи автозаправочные станции открыты в Алматы и области, ценник держится на отметке 199 тенге.

В более крупной сети Royal Petrol есть данные не по всем АЗС. Но среди тех, что находятся на территории Алматы, стоимость бензина АИ-92 составляет 205 тенге.

До 205 тенге в зависимости от региона он стоит и в сети Sinooil.

Напомним, что после последнего увеличения предельной стоимости бензина марки АИ-92 некоторые автозаправочные станции увеличили цены менее чем за неделю.

При этом в Казахстане дорожает и 95-й бензин.