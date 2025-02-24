Финансы

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Цены на бензин АИ-92 продолжили расти на автозаправках Казахстана

Опубликовано:

Автозаправочная станция
АЗС. Иллюстративное фото: gutaper / Getty Images

После отмены предельных цен на топливо автозаправочные станции постепенно поднимают стоимость бензина. Так, за выходные популярная марка АИ-92 подорожала еще на 2 тенге. Об этом читайте на NUR.KZ.

30 января в Казахстане было принято решение об отмене постановлений, которые регулировали розничные цены на реализацию нефтепродуктов.

В связи с этим автозаправочные станции (АЗС) стали самостоятельно определять стоимость топлива. Так, ранее бензин марки АИ-92 мог стоить максимум 205 тенге. Но с отменой ограничений некоторые АЗС повысили цены до 207 тенге.

Теперь, согласно данным сервиса "Яндекс Заправки", за выходные стоимость АИ-92 выросла еще на 2 тенге. Но пока что это затронуло не все сети АЗС.

Какие АЗС повысили цены

Как отмечено в данных сервиса, до 209 тенге за литр бензина марки АИ-92 выросли цены на АЗС Qazaq Oil в Алматы. Подобное повышение у данной сети отмечено в Астане.

В Шымкенте и городах северной части страны цены на заправках данной сети не отображены. А в Семее цены остаются на уровне 207 тенге за литр. При этом в Атырау на АЗС Qazaq Oil отмечены самые низкие среди филиалов компании цены – 200 тенге за литр АИ-92.

В прочих сетях АЗС, которые есть в сервисе "Яндекс Заправки", цены на данную марку бензина в указанных городах пока что остаются в пределах от 199 до 207 тенге за литр.

Ранее эксперты рассказали, на сколько может подорожать бензин в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2223144-ceny-na-benzin-ai-92-prodolzhili-rasti-na-avtozapravkah-kazahstana/