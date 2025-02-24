Цены на бензин АИ-92 продолжили расти на автозаправках Казахстана

После отмены предельных цен на топливо автозаправочные станции постепенно поднимают стоимость бензина. Так, за выходные популярная марка АИ-92 подорожала еще на 2 тенге. Об этом читайте на NUR.KZ.

30 января в Казахстане было принято решение об отмене постановлений, которые регулировали розничные цены на реализацию нефтепродуктов.

В связи с этим автозаправочные станции (АЗС) стали самостоятельно определять стоимость топлива. Так, ранее бензин марки АИ-92 мог стоить максимум 205 тенге. Но с отменой ограничений некоторые АЗС повысили цены до 207 тенге.

Теперь, согласно данным сервиса "Яндекс Заправки", за выходные стоимость АИ-92 выросла еще на 2 тенге. Но пока что это затронуло не все сети АЗС.

Какие АЗС повысили цены

Как отмечено в данных сервиса, до 209 тенге за литр бензина марки АИ-92 выросли цены на АЗС Qazaq Oil в Алматы. Подобное повышение у данной сети отмечено в Астане.

В Шымкенте и городах северной части страны цены на заправках данной сети не отображены. А в Семее цены остаются на уровне 207 тенге за литр. При этом в Атырау на АЗС Qazaq Oil отмечены самые низкие среди филиалов компании цены – 200 тенге за литр АИ-92.

В прочих сетях АЗС, которые есть в сервисе "Яндекс Заправки", цены на данную марку бензина в указанных городах пока что остаются в пределах от 199 до 207 тенге за литр.

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