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Предельные цены на бензин отменили в Казахстане

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Қазақ тілінде оқу
Колонка автозаправочной станции
АЗС. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане опубликовали приказ, согласно которому были отменены предельные цены на бензин. Теперь продавцы ГСМ смогут самостоятельно устанавливать ценники. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане до текущего момента действовали предельные цены на бензин и дизельное топливо, которые автозаправочные станции (АЗС) страны не должны превышать. Так, например, потолок для бензина АИ-92 был равен 245 тенге за литр, а для летнего дизельного топлива – 315 тенге.

Однако теперь регулирования стоимости бензина и дизтоплива в Казахстане не будет. Правовой акт, который упраздняет все приказы об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, был подписан Министром энергетики РК и опубликован на портале Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК.

Официально приказ вступит в силу уже 30 января 2025 года, то есть завтра.

Напомним, ранее в Минэнерго объяснили, что решение отменить предельные цены на ГСМ было обусловлено существующим ценовым разрывом с другими странами, из-за чего дешевое казахстанское топливо "перетекало" за границу, что приводило к его дефициту.

Также низкие цены на бензин и дизель, по мнению Минэнерго, делали невозможной модернизацию отрасли, тогда как отмена "потолка" и повышение цен поможет не только улучшить сферу, но и привлечь инвестиции.

Ранее глава ведомства также отметил, что повышение цен на ГСМ казахстанцам стоит ждать уже с февраля этого года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2216249-predelnye-ceny-na-benzin-otmenili-v-kazahstane/