Что будет с ценами на бензин в Казахстане, рассказал глава Минэнерго

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге в ведомстве прокомментировал вопрос о стоимости бензина в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"В этом и смысл отмены регулирования, что верхнюю планку определит рынок, исходя из ситуации спросов и предложений.

Большое количество факторов влияет на цену, в том числе необходимость реализации инвестиций в нефтегазовую инфраструктуру по всей цепочке, от добычи до переработки. Также затраты сеток, которые занимаются реализацией нефтепродуктов", - сказал Саткалиев.

По его словам, в идеале цены должны сравняться с соседними странами.

"На севере с РФ, на юге цены будут приближаться к странам центральноазиатских государств. В целях, в том числе, избежания неконтролируемого экспорта казахстанских нефтепродуктов серого, который до сих пор продолжается, несмотря на предпринятые меры в силу арбитража цен межгосударственного.

Государство не ставит мер, или планы, связанные именно с какой-то конкретной ценой. В любом случае, мы будем смотреть на социальную обстановку. Цена должна быть социально-ответственной и не должна дестабилизировать рынок нефтепродуктов.

Поэтому системно, планомерно данная цена будет повышаться под контролем АЗРК",- резюмировал глава Минэнерго.

Напомним, ранее в Минэнерго объяснили, что решение отменить предельные цены на ГСМ было обусловлено существующим ценовым разрывом с другими странами, из-за чего дешевое казахстанское топливо "перетекало" за границу, что приводило к его дефициту.

После отмены предельных цен резкого подорожания не случилось - некоторые автозаправочные станции (АЗС) только начали повышать цены, причем лишь на 2 тенге.

Впрочем, эксперты считают, что цены продолжат расти и в будущем. Дело в том, что с 1 февраля крупные оптовые поставщики горюче-смазочных материалов (ГСМ), как отмечает Казахстанская топливная ассоциация (КТА), повысили свои цены в среднем на 4 тенге за литр.

Отметим, что данное повышение в целом совпадает с первоначальными прогнозами Министерства энергетики РК, которое посчитало, что на первом этапе цены вырастут не более чем на 5 тенге.

Напомним, в Казахстане также поднимаются цены и на бензин марки АИ-95, который не подпадал под государственное регулирование.

Также ранее стало известно, что до повышения казахстанские цены на бензин можно было считать самыми низкими в Европе.