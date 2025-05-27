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На сколько может подорожать бензин АИ-92 в Казахстане, чтобы сравняться с ценами в ЕАЭС

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Доллары торчат из бензобака
Доллары в крышке бензобака. Иллюстративное фото: Jena Ardell/Getty Images

Цены на топливо в Казахстане до сих пор ниже, чем в соседних странах. В планах правительства привести их к соответствию с рынком ЕАЭС. Но пока что есть большая разница в ценниках, сообщает NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Цены на топливо в Казахстане значительно ниже, чем в других странах ЕАЭС, и правительство планирует привести их в соответствие с рыночными ценами союза.
  • Средняя цена на бензин АИ-92 в ЕАЭС составляет 392,03 тенге за литр, что на 187 тенге выше текущей цены в Казахстане.
  • Для достижения сопоставимого уровня цен с ЕАЭС стоимость бензина АИ-92 в Казахстане теоретически должна увеличиться более чем на 50%, но этот процесс будет постепенным.

Единый топливный рынок в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нужен для упорядочения взаимных поставок, устранения внутренних барьеров, улучшения обмена энергоносителями и повышения эффективности их использования.

Однако пока что Казахстан является страной-участницей с самыми низкими ценами на топливо. Причиной такой разницы является особенность ценообразования в РК – данная сфера является убыточной, а низкие цены поддерживаются за счет бюджетных средств.

В то же время это создает определенные риски, связанные с дефицитом топлива на внутреннем рынке: его выгоднее вывозить за границу и продавать с большей наценкой. Поэтому стоимость топлива в Казахстане должна постепенно сравняться с показателями стран ЕАЭС.

Рассмотрим, на сколько из-за этого могут вырасти цены на бензин марки АИ-92.

Сколько еще "догонять" Казахстану

Чтобы узнать разницу в стоимости АИ-92, мы сравнили показатели средних цен по странам ЕАЭС за апрель 2025 года из данных официальной статистики, а также из открытых ресурсов, отслеживающих данный показатель (не все страны опубликовали данные о средних ценах).

Средние цены на АИ-92 в странах ЕАЭС
(апрель 2025 года)
Страна Цена в ₸
Армения 646,12
Беларусь 384,50
Казахстан 205
Кыргызстан 386,57
Россия 337,98
На основе открытых и статистических данных

Из этих данных заметно, на сколько сильно ниже цены в Казахстане.

А если сложить стоимость 1 литра бензина марки АИ-92 всех стран-участниц ЕАЭС и разделить полученную сумму на количество стран, то средняя цена в рамках самой организации составит 392,03 тенге.

Получается, что Казахстан отстает от этого показателя на 187 тенге.

И даже если взять за ориентир средние цены только в РФ, Кыргызстане и Беларуси (так как в Армении они значительно выше), то среднее значение составит 369,68 тенге – это на 164 тенге больше стоимости АИ-92 на отечественных АЗС (205 тенге).

Таким образом, для достижения схожего уровня стоимости с ЕАЭС цены в Казахстане теоретически должны будут увеличиться более чем на 50%.

Однако важно помнить, что этот процесс будет поэтапным.

Так, в феврале были отменены предельные цены на бензин – теперь продавцы ГСМ смогут самостоятельно устанавливать ценники.

В результате в мае было отмечено подорожание марки АИ-92 до 212-214 тенге в зависимости от регионов.

Напомним, что ранее эксперт сообщал, что дефицит топлива в Казахстане продлится, как минимум, до 2030 года. Это связано с тем, что строительство нового НПЗ для покрытия внутренних объемов потребления может начаться только к этому периоду.

Также были повышены предельные цены на товарный газ, но сумма подорожания зависит от региона и вида потребителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2248815-na-skolko-mozhet-podorozhat-benzin-ai-92-v-kazahstane-chtoby-sravnyatsya-s-cenami-v-eaes/