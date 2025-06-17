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    Финансы

      Бензин АИ-92 снова подорожал на АЗС в Казахстане

      Опубликовано:

      Мужчина берет заправочный пистолет
      АЗС. Иллюстративное фото: freepik.com

      После отмены предельных цен на топливном рынке, стоимость бензина марки АИ-92 постепенно растет. В этот раз цены увеличились от 1 до 4 тенге в зависимости от сети заправок, сообщает NUR.KZ.

      Цены на автозаправочных станциях (АЗС) Казахстана устанавливаются самими компаниями в зависимости от рыночных факторов. Так, после отмены предельных цен на бензин в феврале стоимость топлива постепенно растет.

      Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", который отображает стоимость марки бензина АИ-92 в различных сетях АЗС, за последний месяц цены вновь были повышены.

      Цены в Астане

      Как отмечено в данных сервиса, в столице некоторые АЗС повысили стоимость на небольшую сумму, а в других был отмечен более высокий рост, по сравнению с ценами в мае.

      Стоимость АИ-92 в Астане
      АЗС 21.05.25 17.06.25
      Аурика 209 ₸ 213 ₸
      Nomad 209 212 ₸
      Helios 208 212
      Sinooil 208 ₸ 213
      Qazaq Oil 214 ₸ 215
      На основе данных "Яндекс Карты"

      При этом следует помнить, что стоимость в отдельно взятой сети АЗС зависит от различных факторов, включая качество бензина.

      Стоимость АИ-92 в Алматы

      В Алматы литр бензина марки АИ-92 также вырос во всех крупных сетях АЗС.

      Стоимость АИ-92 в Алматы
      АЗС 21.05.25 17.06.25
      Petrol Asia 202 ₸ 205 ₸
      Royal Petrol 208 210 ₸
      Helios 209 212
      Sinooil 209 ₸ 212
      Qazaq Oil 212 ₸ 216
      На основе данных "Яндекс Карты"

      То есть прирост в самом населенном мегаполисе страны составил от 2 до 4 тенге за литр топлива.

      Цены в Шымкенте

      В Шымкенте показатели подверглись меньшему росту, согласно данным сервиса "Яндекс Карты". А в одной из сетей цены вовсе не изменились.

      И в целом город выделяется более низкой стоимостью топлива для автовладельцев, в сравнении с другими мегаполисами.

      Стоимость АИ-92 в Шымкенте
      АЗС 21.05.25 17.06.25
      Helios 201 201
      Sinooil 200 ₸ 201
      Qazaq Oil 203 ₸ 205
      На основе данных "Яндекс Карты"

      При этом в данном мегаполисе имеется большое количество АЗС, однако лишь в некоторых из них имеется информация о ценах на бензин марки АИ-92 в сервисе "Яндекс Карты".

      Таким образом, АЗС постепенно повышают цены во всех мегаполисах страны.

      Напомним, что АЗС в Казахстане начали повышать стоимость бензина и дизеля с февраля текущего года. А эксперты рассказали о том, на сколько может подорожать бензин для автовладельцев.

      Также ранее мы сравнили средние цены на бензин АИ-92 в Казахстане и странах ЕЭАС, чтобы узнать, какой может быть стоимость топлива при выравнивании цен в рамках единого топливного рынка.

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