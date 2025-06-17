Бензин АИ-92 снова подорожал на АЗС в Казахстане

После отмены предельных цен на топливном рынке, стоимость бензина марки АИ-92 постепенно растет. В этот раз цены увеличились от 1 до 4 тенге в зависимости от сети заправок, сообщает NUR.KZ.

Цены на автозаправочных станциях (АЗС) Казахстана устанавливаются самими компаниями в зависимости от рыночных факторов. Так, после отмены предельных цен на бензин в феврале стоимость топлива постепенно растет.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", который отображает стоимость марки бензина АИ-92 в различных сетях АЗС, за последний месяц цены вновь были повышены.

Цены в Астане

Как отмечено в данных сервиса, в столице некоторые АЗС повысили стоимость на небольшую сумму, а в других был отмечен более высокий рост, по сравнению с ценами в мае.

Стоимость АИ-92 в Астане АЗС 21.05.25 17.06.25 Аурика 209 ₸ 213 ₸ Nomad 209 ₸ 212 ₸ Helios 208 ₸ 212 ₸ Sinooil 208 ₸ 213 ₸ Qazaq Oil 214 ₸ 215 ₸ На основе данных "Яндекс Карты"

При этом следует помнить, что стоимость в отдельно взятой сети АЗС зависит от различных факторов, включая качество бензина.

Стоимость АИ-92 в Алматы

В Алматы литр бензина марки АИ-92 также вырос во всех крупных сетях АЗС.

Стоимость АИ-92 в Алматы АЗС 21.05.25 17.06.25 Petrol Asia 202 ₸ 205 ₸ Royal Petrol 208 ₸ 210 ₸ Helios 209 ₸ 212 ₸ Sinooil 209 ₸ 212 ₸ Qazaq Oil 212 ₸ 216 ₸ На основе данных "Яндекс Карты"

То есть прирост в самом населенном мегаполисе страны составил от 2 до 4 тенге за литр топлива.

Цены в Шымкенте

В Шымкенте показатели подверглись меньшему росту, согласно данным сервиса "Яндекс Карты". А в одной из сетей цены вовсе не изменились.

И в целом город выделяется более низкой стоимостью топлива для автовладельцев, в сравнении с другими мегаполисами.

Стоимость АИ-92 в Шымкенте АЗС 21.05.25 17.06.25 Helios 201 ₸ 201 ₸ Sinooil 200 ₸ 201 ₸ Qazaq Oil 203 ₸ 205 ₸ На основе данных "Яндекс Карты"

При этом в данном мегаполисе имеется большое количество АЗС, однако лишь в некоторых из них имеется информация о ценах на бензин марки АИ-92 в сервисе "Яндекс Карты".

Таким образом, АЗС постепенно повышают цены во всех мегаполисах страны.

Напомним, что АЗС в Казахстане начали повышать стоимость бензина и дизеля с февраля текущего года. А эксперты рассказали о том, на сколько может подорожать бензин для автовладельцев.

Также ранее мы сравнили средние цены на бензин АИ-92 в Казахстане и странах ЕЭАС, чтобы узнать, какой может быть стоимость топлива при выравнивании цен в рамках единого топливного рынка.