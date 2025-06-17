Бензин АИ-92 снова подорожал на АЗС в Казахстане
Опубликовано:
После отмены предельных цен на топливном рынке, стоимость бензина марки АИ-92 постепенно растет. В этот раз цены увеличились от 1 до 4 тенге в зависимости от сети заправок, сообщает NUR.KZ.
Цены на автозаправочных станциях (АЗС) Казахстана устанавливаются самими компаниями в зависимости от рыночных факторов. Так, после отмены предельных цен на бензин в феврале стоимость топлива постепенно растет.
Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", который отображает стоимость марки бензина АИ-92 в различных сетях АЗС, за последний месяц цены вновь были повышены.
Цены в Астане
Как отмечено в данных сервиса, в столице некоторые АЗС повысили стоимость на небольшую сумму, а в других был отмечен более высокий рост, по сравнению с ценами в мае.
|Стоимость АИ-92 в Астане
|АЗС
|21.05.25
|17.06.25
|Аурика
|209 ₸
|213 ₸
|Nomad
|209 ₸
|212 ₸
|Helios
|208 ₸
|212 ₸
|Sinooil
|208 ₸
|213 ₸
|Qazaq Oil
|214 ₸
|215 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
При этом следует помнить, что стоимость в отдельно взятой сети АЗС зависит от различных факторов, включая качество бензина.
Стоимость АИ-92 в Алматы
В Алматы литр бензина марки АИ-92 также вырос во всех крупных сетях АЗС.
|Стоимость АИ-92 в Алматы
|АЗС
|21.05.25
|17.06.25
|Petrol Asia
|202 ₸
|205 ₸
|Royal Petrol
|208 ₸
|210 ₸
|Helios
|209 ₸
|212 ₸
|Sinooil
|209 ₸
|212 ₸
|Qazaq Oil
|212 ₸
|216 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
То есть прирост в самом населенном мегаполисе страны составил от 2 до 4 тенге за литр топлива.
Цены в Шымкенте
В Шымкенте показатели подверглись меньшему росту, согласно данным сервиса "Яндекс Карты". А в одной из сетей цены вовсе не изменились.
И в целом город выделяется более низкой стоимостью топлива для автовладельцев, в сравнении с другими мегаполисами.
|Стоимость АИ-92 в Шымкенте
|АЗС
|21.05.25
|17.06.25
|Helios
|201 ₸
|201 ₸
|Sinooil
|200 ₸
|201 ₸
|Qazaq Oil
|203 ₸
|205 ₸
|На основе данных "Яндекс Карты"
При этом в данном мегаполисе имеется большое количество АЗС, однако лишь в некоторых из них имеется информация о ценах на бензин марки АИ-92 в сервисе "Яндекс Карты".
Таким образом, АЗС постепенно повышают цены во всех мегаполисах страны.
Напомним, что АЗС в Казахстане начали повышать стоимость бензина и дизеля с февраля текущего года. А эксперты рассказали о том, на сколько может подорожать бензин для автовладельцев.
Также ранее мы сравнили средние цены на бензин АИ-92 в Казахстане и странах ЕЭАС, чтобы узнать, какой может быть стоимость топлива при выравнивании цен в рамках единого топливного рынка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2256150-benzin-ai-92-snova-podorozhal-na-azs-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах