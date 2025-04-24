Кому не дадут встать в очередь на жилье в Казахстане

С 24 мая управление очередью на жилье из госфонда в Казахстане перейдет "Отбасы банку". Стать очередниками сможет больше граждан, но на особых условиях. Кому это сделать не дадут, читайте на NUR.KZ.

Еще в прошлом году были подписаны поправки, которые меняют статус "Отбасы банка" и превращают его в национальный институт развития, который получит право централизованно вести очередь на жилье. При этом все прежние функции банк продолжит выполнять.

Сами поправки вступят в силу через месяц, то есть 24 мая текущего года. С этого дня все казахстанцы смогут встать в очередь на жилье, даже те, у кого раньше не было такой возможности.

Однако, как отмечает портал "Крыша", всем, кто уже состоит в очереди, важно до этого момента проверить себя в действующем списке и при необходимости внести корректировки.

Дело в том, что сейчас в регионах проходит проверка всех очередников, и некоторые казахстанцы могли "выпасть из базы". Поэтому следует зайти на цифровую платформу "Kezekte" и в жилищном сервисе указать свой ИИН.

Если система не найдет очередника, то следует срочно обратиться в акимат по месту жительства. Ждать, пока изменения вступят в силу, не стоит.

Дело в том, что потом кардинально изменятся правила постановки в очередь – заявление смогут подать все, у кого нет собственного жилья в течение 5 лет, даже если не относится к социально уязвимым категориям. А главным критерием станет дата постановки в очередь.

Жилой комплекс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 24 мая все очередники и новые заявки перейдут в электронную систему "Центр обеспечения жильем", которая сама будет проверять наличие недвижимости у граждан, их семейное положение, а также автоматически формировать список без участия людей.

70% всего государственного жилья будут выдавать определенным категориям граждан: ветераны ВОВ и приравненные к ним, дети-сироты, многодетные семьи, семьи с детьми с инвалидностью, инвалиды 1 и 2 групп, вдовы и вдовцы.

Остальные 30% жилья будут получать госслужащие, бюджетники, военные, кандасы, люди с тяжелыми заболеваниями и остальные. При этом есть четкий список тех, кто точно не сможет получить жилье от государства:

те, у кого в течение пяти последних лет была жилая недвижимость;

получившие госжилье ранее, в том числе приватизированное;

те, кто подал ложные сведения;

если жилье аварийное, но собственник подал заявку на получение нового в другом регионе;

уже купившие жилье по льготной ипотеке.

При этом очередников будут оценивать по размеру дохода. Если у заявителя доход меньше одного прожиточного минимума (ПМ) на человека (менее 46 228 тенге в 2025 году), то он может претендовать на субсидирование 50% аренды или на арендное жилье от акимата.

Если же у заявителя доход выше одного ПМ, то очереднику будут доступны льготные ипотеки со ставками кредитования от 2%. Само жилье может быть двух типов: социальное жилье от акиматов и выкупленное у застройщиков.

Также граждане из социально уязвимых категорий смогут получать жилищные сертификаты, которые можно будет использовать для первоначального взноса по ипотеке. В 2025 году на это выделено 290 млн тенге.

Напомним, ранее стало известно, что казахстанцам разрешили приватизировать арендное жилье от государства, выкупая его в рассрочку.