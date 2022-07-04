Правила получения скидки в 50% на аренду жилья хотят изменить в Казахстане

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Льготную программу субсидирования арендного жилья собираются расширить. Что в ней изменится и сколько казахстанских семей смогут ею воспользоваться, узнали журналисты NUR.KZ.

Покупка собственного жилья – далекая и труднодостижимая мечта для многих казахстанских семей. Ситуацию усугубляет тот факт, что и без того высокие цены на квадратные метры продолжают расти.

Несмотря на различные государственные ипотечные программы и другие финансовые инструменты, которые призваны помочь с покупкой жилплощади, для многих граждан собственный дом или квартира так и остаются мечтой.

В этом случае единственным выходом оказывается аренда чужого жилья. Но вместе с ростом цен на квадратные метры владельцы квартир поднимают и арендную плату. Не все могут тягаться с новыми ценами, и, чтобы облегчить финансовое положение таких семей, была запущена льготная программа субсидирования арендного жилья.

Она работает с середины апреля и уже успела себя зарекомендовать как эффективный финансовый инструмент. В связи с этим, Отбасы банком, который реализует эту программу, было принято решение ее расширить.

Об изменениях рассказали в пресс-центре холдинга «Байтерек», куда входит вышеупомянутый банк.

Что изменится

Основные условия программы останутся неизменными, она по-прежнему направлена на помощь социальной уязвимым слоям общества. Ею могут воспользоваться:

инвалиды 1 и 2 групп;

семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями;

дети-сироты;

многодетные семьи.

Программой уже успели воспользоваться порядка пяти тысяч человек. Все они получили от банка SMS с приглашением на участие.

С 4 июля 2022 года на платформе otbasybank.kz любой казахстанец, который соответствует требованиям программы, может подать заявку на субсидирование. Для этого необходимо наличие ЭЦП. Теперь быть в списке участников программы субсидирования и ожидать СМС-сообщение от Отбасы банка не нужно.

Еще одно изменение, над которым сейчас работает Отбасы банк, касается социальных выплат и пособий. Они учитываются как доход, наряду с заработной платой, доходами от ИП и доходами по договору о возмездном оказании услуг.

Однако каждое заявление по прежнему будет проходить тщательную проверку на соответствие условий. Ранее мы рассказывали о причинах, по которым могут отказать предоставить скидку в 50% - их достаточно много.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Например, глава семьи, где есть супруга и трое детей, единственный кормилец и зарабатывает 180 000 тенге в месяц. По требованию о доходах, эта семья может претендовать на субсидирование. Но если она дополнительно получает еще какое-либо пособие, то доход на каждого члена семьи будет выше, чем 1 ПМ и тогда семье откажут в поддержке государства. Именно по этой причине более 1000 участников программы уже получили отказ.

Сейчас же на уровне законодательства вносятся изменения. Дату, когда они вступят в силу, банк сообщит дополнительно. С того момента социальные выплаты и пособия не будут рассматриваться как доход. Поэтому те граждане, которые ранее получили отказ по этой причине, смогут вновь подать заявку и претендовать на субсидирование.

Всего на субсидирование аренды из республиканского бюджета выделено 40 млрд тенге и еще 10 млрд тенге в совокупности выделят местные акиматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1976776-pravila-polucheniya-skidki-v-50-na-arendu-zhilya-hotyat-izmenit-v-kazahstane/