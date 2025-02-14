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Сколько стоит арендное жилье от акимата Алматы

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Аренда квартиры
Аренда. Иллюстративное фото: pixabay.com

Акимат Алматы планирует выделить 2 000 квартир для очередников. Некоторые из них сдадут в аренду, стоимость которой составит до 20 тыс. тенге, плюс коммунальные услуги. Подробности читайте на NUR.KZ.

С мая 2025 года в Казахстане очередью на жилье начнет управлять "Отбасы банк". Связано это с его трансформацией из банка-участника системы жилстройсбережений в Национальный институт развития.

Между тем во время встречи акима Алматы с жителями Жетысуского района стало известно, что в 2025 году в мегаполисе планируется выделить 2 000 квартир для очередников. При этом 400 квартир будут переданы детям-сиротам, а остальные отдадут другим нуждающимся гражданам.

Как отмечает портал "Крыша", речь идет об очередниках акимата из категорий соцуязвимых. В частности, это многодетные семьи, люди с инвалидностью, сироты, одинокие матери и так далее. Главное требование для постановки в очередь – отсутствие собственного жилья.

Квартиры выделяют из жилищного фонда города. В том числе их сдают очередникам в аренду – им останется лишь оплачивать коммунальные услуги и арендную плату по низким ставкам.

Так, за 1-комнатную квартиру, полученную от акимата, нужно будет платить ежемесячно до 10 тыс. тенге, 2-комнатную – 15 тыс. тенге, 3-комнатную – 20 тыс. тенге.

Между тем у граждан в текущем году также появилась возможность выкупать такие квартиры – после завершения договора аренды им нужно будет выплатить остаточную стоимость жилья, которую еще не охватила арендная плата.

Помимо этого, очередники могут подать заявки на участие в различных ипотечных госпрограммах и получить жилищный сертификат на 1,5 млн тенге.

Напомним, ранее стало известно, что после передачи управления жилищной очередью "Отбасы банку" возможность получить арендное жилье от государства появится не только у социально уязвимых слоев населения, но и у всех остальных граждан, у которых не было своей жилплощади последние пять лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2220738-skolko-stoit-arendnoe-zhile-ot-akimata-almaty/