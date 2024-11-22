С учетом уровня доходов: Токаев подписал закон, облегчающий положение очередников

Главой государства подписан закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования жилищной политики, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Закон направлен на совершенствование механизмов государственной поддержки граждан, кандасов по улучшению жилищных условий.

️Первый блок поправок направлен на реализацию поручения главы государства по созданию на основе "Отбасы банка" (ранее - "Жилстройсбербанк") полноценного института развития и поддержки, который будет централизованно осуществлять постановку, учет и распределение жилья.

️"Отбасы банк", согласно поправкам, также будет продолжать субсидировать часть арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде, предоставлять льготные ипотечные жилищные займы.

В️месте с тем "Отбасы банк" будет распределять жилье с учетом даты постановки на учет нуждающихся и уровня доходов, что позволит обеспечивать жильем в первую очередь лиц, состоящих в очереди длительное время.

️Второй блок поправок предусматривает введение дополнительных гарантий для нуждающихся в жилище.

️Третьим блоком поправок дополнены и уточнены положения, регламентирующие механизм владения и пользования жилищем в рамках мер государственной поддержки.

️Четвертый блок поправок, как уточняет Акорда, направлен на совершенствование отдельных положений земельного законодательства, законодательства в сферах строительства, гарантирования депозитов физических лиц.

Ранее в сенате отмечали, что закон устанавливает меры господдержки, направленные на улучшение жилищных условий, таких как предоставление жилища нуждающимся из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, субсидирование части арендной платы за жилище и другие.