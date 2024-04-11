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Льготная ипотека: какие госпрограммы доступны казахстанцам в 2024 году

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Мужчина держит в руках модель дома
Деревянный домик. Иллюстративное фото: Boonchai Wedmakawand/Getty Images

Купить жилье можно по более доступным условиям кредитования, если воспользоваться государственными программами, доступными различным категориям населения. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Отличие льготной ипотеки от обычной рыночной, предлагаемой банками второго уровня, состоит в более доступных условиях приобретения: ниже процентная ставка, обычно требуется меньшая сумма первоначального взноса.

Как сообщает сайт Krisha.kz, в текущем году казахстанцы смогут воспользоваться сразу несколькими видами льготной ипотеки от государства. Рассмотрим подробнее их условия и требования.

Самые низкие ставки

Среди ипотечных программ есть два направления, предлагающие наиболее льготные условия:

  • со ставкой вознаграждения в 2% – могут участвовать определенные категории очередников акиматов (дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей, многодетные матери, многодетные семьи, включая воспитывающие детей с инвалидностью, лица с инвалидностью I и II группы);
  • со ставкой в 5% – могут участвовать все очередники акиматов, нуждающиеся в жилье.

Одно из главных требований к участникам – у них не должно быть в собственности жилья в течение последних пяти лет. Также при рассмотрении заявок будут обращать внимание на наличие дохода за последние шесть месяцев и подтверждение платежеспособности.

При этом нет ограничений по уровню дохода и максимальной стоимости выбранной недвижимости.

Также эти программы имеют следующие условия:

  • первоначальный взнос – нужно от 10% от стоимости жилья. Эту сумму можно частично оплатить жилищными сертификатами, которые выдают местные акиматы;
  • срок кредитования – до 20 лет.

Купить жилье можно только новое, специально построенное в городе (области) заявителя. Всего в 2024 году планируется выдать 6 671 подобную ипотеку.

Мужчина и женщина смотрят план квартиры
План квартиры. Иллюстративное фото: alvarez/Getty Images

"7-20-25"

Об этой программе знает большинство казахстанцев – она доступна всем гражданам, не имеющим жилья на момент подачи заявки. Но участвовать можно только один раз.

Условия ипотеки:

  • ставка – 7%;
  • первоначальный взнос – от 20% от стоимости залога (то есть приобретаемого первичного жилья);
  • максимальная сумма займа – 80% от стоимости жилья;
  • срок кредита – до 25 лет;
  • максимальная стоимость жилья – от 15 до 25 млн тенге в зависимости от региона.

Региональные ипотеки с названием "Жастары"

В этой программе могут участвовать молодые люди без жилья в возрасте до 35 лет. При этом не во всех регионах участники обязательно должны быть очередниками.

"Акиматы устанавливают критерии для участников, поэтому чаще всего это госслужащие, бюджетники.

Программы работают в 15 регионах: Астане, Алматы, Алматинской области, Шымкенте, Талдыкоргане, Актобе, Караганде, Атырау, Темиртау, Семее, Костанае, Кызылорде, ЗКО (Бурлинский район), Жамбылской, Улытауской областях", – отмечается в источнике.

Среди условий имеются низкие ставки (5-6%) и первоначальный взнос (от 10%), срок – до 19-25 лет, а также стоимость нового или вторичного жилья – до 20 млн тенге (если будет дороже, то разницу платит участник).

Участникам потребуется наличие постоянной прописки в регионе хотя бы один год, минимум шесть месяцев работы в определенной сфере (образование, медицина, культура, спорт, журналистика, правоохранительные органы и так далее) и отсутствие жилья.

Эти программы созданы государством и могут помочь казахстанцам обзавестись собственными квадратными метрами по более доступным условиям.

Напомним, что в Казахстане с мая 2024 года планируют запустить новую ипотеку "Наурыз" по ставке от 7%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2082305-lgotnaya-ipoteka-kakie-gosprogrammy-dostupny-kazahstantsam-v-2024-godu/

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