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Сколько ипотек под 5% планируют выдать в Алматы

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Многоквартирные дома построены в Алматы
Многоквартирные дома. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане подвели итоги приема заявок по жилищной программе для работающей молодежи "Алматы жастары". В рамках нее было принято 6 626 заявлений на участие. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Алматы уже не первый год действует ипотечная программа для молодежи "Алматы жастары". В рамках нее официально трудоустроенные жители мегаполиса в возрасте до 35 лет могут получить жилищный заем под льготные 5%.

В этом году прием заявок прошел с 14 по 26 марта. Всего, как рассказали в акимате Алматы, жители города подали 6 626 заявок.

Важно учесть, что, в отличие от многих других льготных программ, в "Алматы жастары" могут принять участие только представители определенных профессий. Так, наибольшее количество заявок в итоге поступило от работников сферы образования – 2 191.

Далее идут работники здравоохранения (1 381) и участники программы аренды жилья без права выкупа "Работающая молодежь" (881). Также активно подавали заявки граждане, которые работают в вузах и институтах (635), коммунальных службах (428), сфере культуры (360), правоохранительных органах (343), социальной сфере (245), спорте (86) и журналистике (76).

В акимате отметили, что всего в 2025 году планируется предоставить не менее 2 550 займов на приобретение жилья. В том числе 1 050 займов предназначены для арендаторов программы "Работающая молодежь". При этом в каждой сфере есть свои квоты, например, для работников образования и здравоохранения предусмотрено минимум по 350 мест.

Всего же по итогам рассмотрения поданных заявок положительное решение было вынесено в отношении 3 412 участников. Распределены они следующим образом:

  • образование – 994;
  • здравоохранение – 630;
  • республиканские государственные организации – 249;
  • правоохранительные органы – 167;
  • остальные сферы – 613.

В числе одобренных – 759 арендаторов программы "Работающая молодежь", которым уже выданы направления в "Отбасы банк".

"1 500 участников в три этапа получат направления в банк для подтверждения платежеспособности. Они должны обратиться в центр обслуживания банка в течение 15 рабочих дней. При подтверждении платежеспособности участники смогут выбрать жилье на первичном или вторичном рынке в течение 45 календарных дней", – рассказали в акимате Алматы.

Еще 1 153 участника включены в резервный список до завершения оценки основного состава.

При этом 3 214 человек получили отказы. Основные причины отказов: неподходящее место работы, наличие жилья в собственности, отсутствие необходимых справок, а также отсутствие пенсионных отчислений за последние 6 месяцев.

Стоит отметить, что в 2025 году программа претерпела положительные изменения – была увеличена максимальная сумма займа. Теперь программа "Алматы жастары" действует на следующих условиях:

  • сумма займа – 20 млн тенге;
  • процентная ставка – 5%;
  • первоначальный взнос – 10%;
  • покупать можно как первичное, так и вторичное и только строящееся жилье. Есть возможность купить частный дом в городе и области;
  • у участника не должно быть собственного жилья.

Напомним, аналогичные программы для молодежи действуют и в других регионах Казахстана, в том числе в Астане, а также в Атырауской и Актюбинской областях. Их условия, как правило, практически не отличаются друг от друга и направлены исключительно на молодых работающих граждан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2237799-skolko-ipotek-pod-5-planiruyut-vydat-v-almaty/