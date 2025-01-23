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Казахстанцам разрешили приватизировать арендное жилье от государства

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Аренда жилья
Сделка. Иллюстративное фото: freepik.com

В программах по аренде жилья без права выкупа убрали ограничение на приватизацию. Теперь казахстанцы смогут выкупать квартиры в рассрочку. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане существуют программы, в рамках которых государство предоставляет гражданам жилье в аренду по ценам значительно ниже рыночных. Таким образом арендаторам становится легче накопить на собственное жилье.

Однако Министерство промышленности и строительства РК сообщает, что теперь у казахстанцев появилась возможность приватизировать арендуемую квартиру из государственного жилищного фонда. Соответствующее постановление уже подписано премьер-министром РК.

"Постановлением предусмотрено предоставление гражданам права на приватизацию ранее предоставленного арендного жилья без права выкупа и признанного аварийным, которое является единственным для граждан", – сообщили в ведомстве.

Казахстанцы смогут не просто выкупить жилье, но и сделать это в рассрочку без процентов и переплаты. При этом заплатить придется только остаточную стоимость, которую еще не охватила арендная плата.

Чтобы начать выкуп квартиры, нужно уплатить первоначальный взнос в размере 10%. А срок рассрочки может достигать 15 лет, если остаточная стоимость жилья превышает 15 млн тенге.

Для понимания: если остаточная цена квартиры составляет 9 млн тенге, то для начала выкупа в рассрочку казахстанцу нужно заплатить первоначальный взнос 900 тыс. тенге, а затем в течение 10 лет выплачивать по 67,5 тыс. тенге в месяц, чтобы отдать оставшиеся 8,1 млн тенге.

Если остаточная цена больше, например 16 млн тенге, то рассрочку можно продлить до 15 лет. Тогда первоначальный взнос составит 1,6 млн тенге, а остальная сумма будет разбита на платежи по 80 тыс. тенге в месяц.

Такие изменения, как считают в министерстве, не только помогут социально уязвимым слоям населения улучшить свое положение и получить арендное жилье в собственность, но и позволит государству снизить расходы на содержание своего жилищного фонда.

Напомним, что арендное жилье без права выкупа в основном предоставляли работающей молодежи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2214336-kazahstancam-razreshili-privatizirovat-arendnoe-zhile-ot-gosudarstva/

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