"Отбасы банк" будет национальным институтом: исчезнут ли жилищные программы в Казахстане

"Отбасы банк" в Казахстане трансформируют в национальный институт развития. Однако жилищные программы по-прежнему будут работать, и граждане смогут оформлять ипотеки. Подробности читайте на NUR.KZ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который вносит ряд изменений в жилищную политику страны. Таким образом хотят улучшить положение граждан, которые стоят в очереди на жилье.

Между тем поправки также меняют статус "Отбасы банка" и превращают его в национальный институт развития, который получит право централизованно вести очередь на жилье.

Напомним, именно в этом банке выдаются ипотеки в рамках многих льготных программ. Также "Отбасы банк" на текущий момент является единственным участником системы жилищных строительных сбережений.

Однако, как сообщили в самом банке, изменение статуса не отменяет все предыдущие его обязательства.

"Банк останется в системе банков второго уровня и продолжит реализацию системы жилищных строительных сбережений. То есть он будет в прежнем режиме выдавать доступные займы всем казахстанцам без исключения. В том числе банк будет выдавать льготные займы в рамках госпрограмм для очередников", – сообщили представители "Отбасы банка".

Таким образом, даже после трансформации в национальный институт развития "Отбасы банк" как и раньше будет работать с казахстанцами: выдавать ипотечные займы, открывать жилищные вклады и субсидировать арендное жилье.

Напомним, клиенты банка, у которых есть открытый депозит, в этом году могут получить государственную премию размером до 147 680 тенге. Деньги от государства получат даже те, кто только откроет вклад в 2024 году.

Ранее некоторые эксперты также предлагали изменить правила начисления государственной премии, исключив из числа получателей некоторые категории граждан.