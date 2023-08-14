Кого будут автоматически ставить в очередь на жилье в Казахстане

Монеты в копилке. Иллюстративное фото: Sutthichai Supapornpasupad/Getty Images

Жилье можно получить за счет определенных государственных программ в порядке очереди. О том, кого могут включить в них без подачи заявления, читайте в материале NUR.KZ.

Вопрос постановки казахстанцев в очередь для выдачи жилья был рассмотрен в рамках проекта Invisible Government, сообщает сайт Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР).

Была собрана фокус-группа, которая состояла из представителей Минздрава, столичного управления жилья и жилищной инспекции, Отбасы банка, Центра поддержки детей и представителей социально уязвимых слоев населения.

При совместном обсуждении было предложено внедрить автоматическую постановку в очередь на жилье для некоторых казахстанцев.

Кого поставят в очередь проактивно

Одной из главных проблем, которые отметили участники обсуждения, стали вопросы долгого ожидания очереди на жилье, наличия фиктивных разводов и сложности в присвоении инвалидности.

"В ходе брейншторминга фокус-группой выделены основные проблемы и болевые точки, связанные с присвоениями категорий и их приоритетностью, а также вопросы нецелевого использования накопленных пособий по достижению совершеннолетия детьми-сиротами.

Кроме того, получены предложения по изменению норм в законодательстве", – отмечается в сообщении МИИР.

В результате было принято решение об автоматическом присвоении очереди нуждающимся в жилье гражданам из пилотных категорий: сиротам и лицам с инвалидностью 1 и 2 групп.

"Министерством будут проводится соответствующие работы в части интеграции с необходимыми ИС для автоматического получения эталонных данных в Единую информационную систему очередников с целью проактивного уведомления о возможности встать в очередь без обращения вышеуказанных категорий в госорганы", – сообщают в МИИР.

Напомним, что в проактивном режиме назначаются некоторые пособия в Казахстане.

Также мы рассказывали о том, как казахстанцам встать в очередь для получения земельного участка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2032367-kogo-budut-avtomaticheski-stavit-v-ochered-na-zhile-v-kazahstane/