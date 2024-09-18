Правила обновили: еще больше казахстанцев смогут получить помощь для оформления ипотеки

Некоторым казахстанцам государство выдает деньги на покупку жилья в ипотеку. Правила этой процедуры обновили, поэтому помощь можно будет получить даже с более высокими доходами. Подробности на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане обновлены правила выдачи жилищных сертификатов, что позволит большему числу граждан получить помощь для оформления ипотеки.

Жилищный сертификат предоставляется при отсутствии доходов или если средние доходы за 6 месяцев не превышают 3,1 прожиточного минимума на каждого члена семьи.

При превышении лимита доходов граждане могут получить социальную поддержку в виде бюджетного кредита на 15 лет под 0,01% годовых.

Не все казахстанцы могут позволить себе покупку жилья даже по льготным ипотечным программам из-за отсутствия достаточных накоплений и доходов.

Чтобы помочь в подобной ситуации, местные исполнительные органы областей, городов Астана, Алматы и Шымкента, районов и городов областного значения предоставляют жилищные сертификаты как социальную помощь или социальную поддержку в виде бюджетного кредита.

Как сообщает сайт "Юрист", правила выдачи жилищных сертификатов были обновлены. Изменения вступят в силу 27 сентября.

Что изменится

Как отмечается в источнике, по обновленным правилам жилищный сертификат предоставляется казахстанцам, которые состоят в очереди на жилье, в следующих случаях:

отсутствие доходов у заявителя и (или) постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи (супруга, несовершеннолетних детей);

их средние доходы за последние 6 месяцев не превышают 3,1 прожиточного минимума ( 134 561,7 тенге в 2024 году) на каждого члена семьи (включая детей на очном обучении до 23 лет);

в 2024 году) на каждого члена семьи (включая детей на очном обучении до 23 лет); коэффициент 3,1-кратного ПМ не распространяется на детей с инвалидностью, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

А если средние доходы на одного члена семьи за последние 6 месяцев в итоге окажутся выше указанных лимитов, то жилищный сертификат предоставляется как социальная поддержка в виде бюджетного кредита.

Кубики. Иллюстративное фото: Wipada Wipawin/Getty Images

Данный бюджетный кредит будет иметь срок до 15 лет и ставку вознаграждения в размере 0,01% годовых. Дополнительные условия по предоставлению, погашению и обслуживанию бюджетных кредитов устанавливаются в кредитном договоре.

То есть это будет заем на льготных условиях, что позволит большему числу казахстанцев приобрести собственное жилье.

Как подать заявку

При запуске программы выдачи жилищных сертификатов соответствующее объявление публикуется местными акиматами городов Астана, Алматы и Шымкента, районов и городов областного значения.

Участники смогут подать заявку через веб-портал egov.kz. Для этого потребуется наличие ЭЦП. Список необходимых документов также будет опубликован на портале.

После поступления заявки в течение двух рабочих дней производится расчет потребности в финансовой помощи и направляется ответ с одобрением или предварительным отказом в выдаче жилищного сертификата.

И если выдачу жилищного сертификата одобрят, то остается подписать соглашение с помощью ЭЦП в течение трех рабочих дней – истечение этого срока приведет к отказу в выдаче услуги.

Деревянный домик. Иллюстративное фото: Boonchai Wedmakawand/Getty Images

Если получен отказ

В случае отказа назначается заслушивание (дата, место и время) для возможности услугополучателю выразить позицию по предварительному решению. Уведомление о заслушивании отравляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги.

Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугополучателю в форме электронного документа (либо на бумажном носителе) направляется положительный результат или мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

А если предоставляется бюджетный кредит, то в течение трех рабочих дней заключаются соглашение и кредитный договор на веб-портале с ЭЦП.

Таким образом, даже при несоответствии требованиям выдачи сертификата казахстанцы смогут получить помощь в виде бюджетного кредита.

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