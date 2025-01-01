Как изменились МРП, прожиточный минимум и другие показатели в Казахстане

В Казахстане введены в действие новые расчетные показатели. В частности, МРП и прожиточный минимум выросли на 6,5%, а минимальный размер пенсии – на 8,5%. О других изменениях узнали журналисты NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане с 1 января 2025 года вступили в силу новые расчетные показатели, включая повышение МРП и прожиточного минимума на 6,5%, а минимального размера пенсии на 8,5%.

Месячный расчетный показатель (МРП) установлен на уровне 3 932 тенге, прожиточный минимум - 46 228 тенге, минимальный размер пенсии - 62 771 тенге.

Минимальная заработная плата осталась на прежнем уровне - 85 000 тенге, что не приведет к повышению доходов работников на низкооплачиваемых позициях.

С наступлением нового года в Казахстане вступил в силу закон РК "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы". Он в том числе устанавливает расчетные показатели, которые будут применяться в течение ближайших 12 месяцев.

Месячный расчетный показатель

Месячный расчетный показатель (МРП) в этом году будет равен 3 932 тенге. По сравнению с 2024 годом он вырос на 6,5%.

Вместе с МРП увеличатся пособия и другие выплаты, при расчете которых он применяется. В частности, это пособия семьям с детьми или выплаты на погребение.

На столько же вырастут государственные пошлины, штрафы, транспортный налог, проезд по платным дорогам и так далее.

Прожиточный минимум

Законом о республиканском бюджете каждый год также устанавливается прожиточный минимум (ПМ) для исчисления размеров базовых социальных выплат. В том числе это пособия по инвалидности, по потере кормильца и другие.

В 2025 году ПМ будет равен 46 228 тенге. Рост также составил 6,5%.

Минимальная государственная базовая пенсия

От прожиточного минимума также зависит базовая пенсионная выплата. Отметим, что с 2025 года ее минимальный размер будет равен 70% от ПМ.

С сегодняшнего дня это 32 360 тенге. Эта сумма также была утверждена новым законом.

Расчетные показатели на 2025 год (тенге) Месячный расчетный показатель 3 932 Прожиточный минимум 46 228 Минимальная солидарная пенсия 62 771 Минимальная базовая пенсия 32 360 Минимальная зарплата 85 000 Согласно Закону РК "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы"

Минимальный размер пенсии

Им же был определен минимальный размер пенсии, который теперь будет составлять 62 771 тенге.

Напомним, что данный расчетный показатель определяет минимальную пенсионную выплату по возрасту, или солидарную пенсию. Ее получают пенсионеры, имеющие полный трудовой стаж до 1998 года, который составляет 20 лет – для женщин и 25 лет – для мужчин. То есть выплата уменьшается соответственно стажу.

Минимальный размер пенсии при этом увеличили на 8,5%. На столько же вырастут все пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет.

Минимальная заработная плата

А вот минимальную заработную плату (МЗП) было решено оставить на прежнем уровне – 85 000 тенге. Напомним, что в прошлом году она выросла на 21,4%.

Таким образом, гражданам, которые работают на низкооплачиваемых позициях, и работникам, зарплаты которых зависят от этого расчетного показателя, повышения доходов в связи с изменением МЗП ждать не стоит.

Не изменятся и предельные размеры заработной платы, которая является объектом исчисления социальных отчислений, а также взносов в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) и на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС).

Таким образом не все, но основные расчетные показатели выросли в Казахстане. Вместе с ними увеличатся не только размеры выплат, но и расходы населения.