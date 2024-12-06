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Когда все казахстанцы смогут встать в очередь на жилье

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Мужчина держит в руках модель дома
Деревянный домик. Иллюстративное фото: Boonchai Wedmakawand/Getty Images

Ранее стать очередниками на жилье могли только определенные категории граждан. Однако с 2025 года эта возможность будет доступна всем казахстанцам. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Ранее сообщалось, что "Отбасы банк" в Казахстане трансформируют в национальный институт развития.

При этом жилищные программы по-прежнему будут работать, и граждане смогут оформлять ипотеки и приобретать жилье. Сохранятся и отдельные льготные условия кредитования в рамках этих программ.

Как сообщает портал Krisha.kz, вместе с трансформацией банка преобразуется и формат очереди на жилье – она станет доступна практически всем казахстанцам и перейдет от акиматов к новый национальный институт.

Кто сможет быть очередником

Согласно сообщению источника, главными критериями для постановки в очередь на получение жилья от государства станут:

  • отсутствие собственного жилья в течение последних пяти лет;
  • либо если единственное жилье признано аварийным.

При распределении будет учитываться дата постановки на учет, а лицам с приоритетным правом (то есть социально уязвимые слои населения) получат 70% выделяемого жилья.

Будут ли смотреть на доход

Отмечается, что нуждающимся в жилье могут предложить разные направления в зависимости от их дохода.

Например, если на каждого члена семьи приходится доход в размере одного прожиточного минимума (43 407 тенге на 2024 год), то очереднику могут предложить:

При более высоких доходах возможны различные ипотеки с минимальным первоначальным взносом и ставкой от 2 или 9% в зависимости от программы (соответственно, максимальная эффективная ставка до 2,1% и до 11,8%).

Также в Krisha.kz отметили, что возможность встать в очередь на жилье для всех подходящих по критериям казахстанцев откроется 24 мая 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области провели проверки выданного соцжилья из-за жалоб жителей по поводу их целевого использования.

Также напомним, что некоторым казахстанцам государство выдает деньги на покупку жилья в ипотеку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2196929-kogda-vse-kazahstancy-smogut-vstat-v-ochered-na-zhile/

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