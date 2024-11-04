Есть отличия от Казахстана: почему пенсионный фонд Норвегии считается одним из лучших в мире

Норвежский фонд основан на доходах от нефтедобычи и считается лучшим в сохранении и приумножении средств. А политика управления отечественных Нацфонда и ЕНПФ оказалась иной. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Государственный пенсионный фонд Норвегии, основанный на доходах от нефтедобычи, считается одним из лучших в мире по сохранению и приумножению средств, в отличие от казахстанских Нацфонда и ЕНПФ.

Норвежский фонд инвестирует преимущественно в зарубежные активы, не вкладывается в национальные компании и использует принципы индексного инвестирования, что позволило достичь доходности 6,3% годовых в долларах США.

Размер норвежского фонда превышает 1,7 трлн долларов, при этом инвестиционные доходы с 1996 года превысили доходы от нефти более чем в 2 раза, в то время как в Казахстане наблюдается рост изъятий из Нацфонда на государственные нужды.

Государственный пенсионный фонд Норвегии является одним из крупнейших суверенных фондов в мире.

Как сообщает Telegram-канал "Аман Алибаев", история и стратегия этого фонда могут стать образцом инвестирования не только для других подобных институтов, но и для частных инвесторов.

При этом существует заметная разница с аналогичными структурами в Казахстане – Национальным фондом РК и Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ), которые находятся под управлением правительства и Национального банка РК.

Отличия Нацфонда РК и ЕНПФ с фондом Норвегии

Создание суверенного фонда было связано с добычей нефти, когда Норвегия стала крупнейшим производителем "черного золота" в Европе.

"Доходы от нефтедобычи превысили 15% от ВВП страны (для сравнения: сейчас у нас около 20%), что сделало экономику уязвимой к колебаниям топливных цен. Так в 1990 году был создан Суверенный фонд, который в 1996 году начал инвестировать в акции и облигации (около 9 000 компаний) по всему миру", – отмечается в источнике.

Следует отметить, что в Казахстане Национальный фонд, в отличие от норвежского, формально не существует – это лишь банковские счета на балансе правительства.

То есть было решено не тратить доходы от продажи нефти, а инвестировать их в ценные бумаги на долгосрочной перспективе. А на государственные нужды Норвегии тратится лишь 3% от инвестиционного портфеля фонда.

Для сравнения: в Казахстане сохраняется дефицит бюджета, из-за чего растут изъятия из Нацфонда, которые направляются на государственные нужды.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В результате в норвежском фонде обеспечивается капитал для благополучия населения страны, а сам фонд стал крупнейшим в мире государственным фондом: его размер превышает 1,7 трлн долларов США.

При этом инвестиционные доходы с 1996 года превысили доходы от нефти более чем в 2 раза: от продажи нефти вложено 4,8 триллиона крон, а прибыль от инвестиций достигла 10,0 триллиона крон. И эти средства тратятся на финансирование сфер здравоохранения, образования и инфраструктуры.

"Сегодня на каждого норвежца фактически приходится более чем 300 000 долларов в этом фонде. Страна успешно избегает зависимости от колебаний цен на нефть, превращая природные ресурсы в стабильный капитал", – отмечается в источнике.

Как сообщается в источнике, достичь высоких показателей управления в норвежском фонде удалось за счет их принципов управления:

инвестиции в публичные акции и ликвидные облигации – примерно 72% фонда состоят из акций мировых компаний, а на облигации приходится 26% из облигаций и около 2% на недвижимость. Также планируется инвестировать в проекты с возобновляемыми источниками энергии;

– примерно 72% фонда состоят из акций мировых компаний, а на облигации приходится 26% из облигаций и около 2% на недвижимость. Также планируется инвестировать в проекты с возобновляемыми источниками энергии; подход на основе индексного инвестирования – то есть инвестиции осуществляются только в бумаги из индексов. Например, для акций используется индекс FTSE Russell, а для облигаций применяются индексы Bloomberg;

– то есть инвестиции осуществляются только в бумаги из индексов. Например, для акций используется индекс FTSE Russell, а для облигаций применяются индексы Bloomberg; нет инвестиций в акции и облигации Норвегии – фонд стремится снизить зависимость от внутренних экономических циклов, поэтому средства инвестируются только в иностранные ценные бумаги;

Деньги. Иллюстративное фото: Jeffrey Coolidge/Getty Images

присутствуют активные решения – норвежский фонд может отклоняться от стратегии распределения активов в зависимости от этичности инвестиций и собственных взглядов на долгосрочные перспективы активов;

– норвежский фонд может отклоняться от стратегии распределения активов в зависимости от этичности инвестиций и собственных взглядов на долгосрочные перспективы активов; фонд не является инструментом государственной политики – в то же время в Казахстане было предложено направить активы ЕНПФ в отечественный автопром.

"Результат следования стратегии – доходность на уровне 6,3% годовых в валюте (долларах США – прим. редактора). Доходность от инвестиций в последние годы больше, чем доходы от нефти. На данный момент фонд растет уже без новых пополнений", – сообщается в источнике.

Другими словами, заметна разница в подходах управления подобными активами между Казахстаном и Норвегией, фонд которой смог собрать больше денег, чем Нацфонд РК. И в большей степени эта разница отмечается в суверенном управлении фондом, наличием его четкой структуры и инвестировании в зарубежные активы, а не во внутренние проекты и компании.

Напомним, что ранее казахстанские эксперты предложили изменить подходы к управлению активами ЕНПФ, чтобы увеличить эффективность их вложений и повысить доходность. Они отмечали необходимость:

увеличения доли иностранной валюты;

корпоративных ценных бумаг, повышая уровень инвестиций пенсионных денег в экономику;

а также выбирать растущие иностранные активы.

Также ранее сообщалось о том, как правительство будет доводить объем Нацфонда до 100 млрд долларов.