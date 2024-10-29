Сколько денег потратили на оформление "ранней пенсии" в Казахстане

С начала года на выплаты из ЕНПФ направили 860 млрд тенге. Более 252,9 млрд тенге из них было переведено в компании по страхованию жизни на оформление "ранней пенсии". Подробности читайте на NUR.KZ.

По последним данным, на счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) находится порядка 21,2 трлн тенге. По состоянию на 1 октября накопления ЕНПФ состоят из:

обязательных пенсионных взносов (ОПВ) – 20,4 трлн тенге ;

; обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) – 628,6 млрд тенге ;

; добровольных пенсионных взносов (ДПВ) – более 7,1 млрд тенге ;

; обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) – 170 млрд тенге.

За 9 месяцев общая сумма увеличилась более чем на 3,3 трлн тенге (18,5%), причем большая часть этих средств была сформирована за счет инвестирования накоплений в различные финансовые инструменты.

Между тем ЕНПФ не только "копит" деньги, но и выплачивает их. С начала 2024 года фонд осуществил выплаты и переводы на общую сумму 860 млрд тенге. Это сразу на 112%, или на 454,3 млрд тенге больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

Куда тратились деньги из ЕНПФ:

выплаты в связи с достижением пенсионного возраста – более 147,3 млрд тенге. Средний размер выплаты составил 33 872 тенге, а максимальный – 945 752 тенге; единовременные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение – 375,1 млрд тенге; выплаты по наследству – 45,1 млрд тенге; выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана – более 29,7 млрд тенге; выплаты лицам с инвалидностью – порядка 2,3 млрд тенге; выплаты на погребение – более 7,5 млрд тенге.

Также фонд осуществил переводы средств в страховые организации. С начала года казахстанцы перевели туда более 252,9 млрд тенге. Это почти в пять раз больше, чем было за весь 2023 год (52,6 млрд тенге).

Напомним, при наличии нужной суммы на индивидуальном пенсионном счете, казахстанцы могут перевести накопления в компанию по страхованию жизни, чтобы оформить пенсионный аннуитет. Таким образом можно выйти на "раннюю пенсию" и получать пожизненные выплаты. О том, сколько денег нужно, чтобы оформить аннуитет, мы рассказывали здесь.