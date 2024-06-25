Вложить деньги из ЕНПФ в другие инструменты предложили эксперты в Казахстане

Предложения об изменении инвестиционных подходов в отношении пенсионных денег озвучили эксперты. О том, куда сейчас вкладываются эти средства и что могут поменять, читайте в материале NUR.KZ.

Деньги в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) инвестируются в различные финансовые инструменты Национальным банком РК, а управляющие инвестиционным портфелем (УИП) вкладывают их в инструменты в рамках определенных правил.

Ранее эксперты (Григорий Марченко, Ораз Жандосов, Болат Жамишев, Кадыржан Дамитов, Анвар Сайденов, Елена Бахмутова) предложили улучшить пенсионную систему Казахстана. Так, среди выдвинутых предложений было и изменение инвестиционной политики по отношению к накопительной части пенсионных денег.

А общественный совет при ЕНПФ поддержал предложения группы экспертов по развитию пенсионной системы.

Куда хотят вложить деньги из ЕНПФ

Согласно ряду рекомендаций по повышению эффективности управления пенсионными активами, эксперты предложили такие меры, как поэтапное повышение доли валютного портфеля – то есть увеличится доля инвестиций в иностранную валюту с учетом международной практики и постепенного роста объема пенсионных активов.

Также предлагается внедрить менее консервативное инвестиционное управление в целях повышения доходности как по внешним, так и по внутренним активам.

График роста акций. Иллюстративное фото: freepik.com

Например, доля вложений в государственные ценные бумаги (ГЦБ), которые отличаются высокой надежностью, но имеют не очень высокую доходность, а также ценные бумаги квазигоссектора будет снижаться.

В то же время доля надежных корпоративных ценных бумаг (например, облигации банков, которые будут более доходными, но и сравнительно более рисковыми) должна увеличиться, повышая уровень инвестиций пенсионных денег в экономику.

По внешним инструментам (иностранные ценные бумаги) предложено инвестировать в растущие активы.

Также предлагается ввести возможность выбора для вкладчиков одного или нескольких портфелей с разными инвестиционными стратегиями от управляющих компаний (в целях развития конкурентного рынка управления и учета интересов вкладчиков).

Другими словами, эксперты предлагают эти новые подходы к инвестированию пенсионных накоплений казахстанцев, что, по их мнению, должно увеличить доходность активов, которая в 2024 году пока что отстает от инфляции.

Напомним, что ранее пенсионные накопления казахстанцев вложили в акции компании Air Astana.