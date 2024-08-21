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Сколько денег накопили нацфонды Казахстана, Норвегии и России

Опубликовано:

Деньги лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Национальные фонды благосостояния имеют различные страны. Однако только в Казахстане эти средства постепенно уменьшаются в течение нескольких лет. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Национальный фонд Норвегии достиг рекордных 1,667 трлн долларов США в первом полугодии 2024 года, продолжая стабильный рост.
  • Фонд национального благосостояния России на 1 июня 2024 года составил около 141 млрд долларов США, показывая тенденцию к снижению с 2022 года.
  • Национальный фонд Казахстана превышает 60 млрд долларов США, но наблюдается тенденция к сокращению из-за регулярных изъятий для покрытия бюджетного дефицита и поддержки национальных компаний.

Суверенный фонд благосостояния – это государственный инвестиционный фонд, предназначенный для накопления, управления и инвестирования государственных доходов с целью сохранения национального богатства, обеспечения экономической стабильности и финансирования долгосрочных государственных расходов.

Они создаются и управляются правительствами для того, чтобы накапливать и инвестировать средства от доходов страны, часто получаемых от продажи природных ресурсов, таких как нефть и газ.

Сравним динамику развития наиболее известных фондов национального благосостояния: Норвегии, России и Казахстана.

Норвежский фонд

Согласно данным официального сайта Норвежского нефтяного фонда, открытого в 1998 году, за первое полугодие 2024 года рыночная стоимость его активов достигла 1,667 трлн долларов США. При этом резервы постоянно растут, а их снижение наблюдается лишь в некоторых коротких периодах.

Диаграмма
Динамика развития Норвежского нефтяного фонда. Источник: nbim.no

В основном активы фонда вложены в:

  • акции почти 9 тыс. компаний со всего мира, включая Apple, Nestle, Microsoft и так далее;
  • облигации, которые являются видом кредита для правительств и компаний;
  • недвижимость;
  • инфраструктуру возобновляемой энергии.

Фонд национального благосостояния России

Фонд национального благосостояния (ФНБ) РФ был создан 30 января 2008 года и формируется в рублях. 1 января 2018 года его объединили с Резервным фондом в единый фонд на базе ФНБ.

Согласно данным Trading Economics, его объем на 1 июня 2024 года достигал 12,7 трлн российских рублей, или около 141 млрд долларов США.

Диаграмма
Динамика объемов Фонда национального благосостояния РФ. Источник: tradingeconomics.com

До середины 2019 года объемы фонда медленно снижались, но затем резко выросли в два раза, достигнув на тот момент 124,1 млрд США. Это произошло за счет единоразового зачисления в ФНБ иностранной валюты, накопленной в 2018 году Минфином РФ в рамках бюджетного правила.

С 2020 года резервы снова начали активно расти, но уже с 2022 года они постепенно снижаются.

Средства ФНБ инвестируются Министерством финансов РФ в различные активы (акции, облигации, долговые обязательства).

Национальный фонд РК

Нацфонд Казахстана был основан в августе 2000 года указом президента.

Согласно данным Национального банка, валютные активы фонда превышают 60 млрд долларов США. Они инвестируются в облигации развитых и развивающихся стран, в акции, корпоративные облигации, золото и прочие финансовые инструменты.

Наибольший пик объемов фонда был отмечен в 2014 году – 75,2 млрд долларов США. Однако затем запасы постепенно сокращались, достигнув 51,8 млрд долларов США.

Диаграмма
Валютные активы Национального фонда Казахстана. Источник: Национальный банк РК

Далее отмечается постепенный рост, однако ситуация с изъятиями активов фонда сохраняется. Так, согласно некоторым подсчетам, за последние 10 лет из Нацфонда совокупно выведено около 100 млрд долларов США.

Дело в том, что эти средства используются для покрытия дефицита бюджета, также их применяли для спасения банков второго уровня и поддержки национальных компаний.

В то же время сам Национальный фонд формально не существует – то есть нет отдельной структуры в виде фонда, как в других странах, а эти активы являются лишь денежными счетами в ведении Национального банка РК.

Ранее аналитики рассказали, почему не все деньги от продажи нефти становятся госдоходом в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2150848-skolko-deneg-nakopili-nacfondy-kazahstana-norvegii-i-rossii/

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