Изъятия из Нацфонда превышают поступления, заявил глава Нацбанка

На заседании в мажилисе глава Нацбанка Тимур Сулейменов заявил, что дефициты бюджета в ближайшие годы будут опираться на трансферты из Нацфонда, передает корреспондент NUR.KZ.

"Говоря о прогнозах, не могу не упомянуть о рисках. Мы видим, что ненефтяной дефицит остается высоким, и для покрытия общего дефицита бюджет значительно опирается на трансферты из Национального фонда. В результате баланс поступлений и изъятий средств Национального фонда остается отрицательным – изъятия превышают поступления.

В таких условиях единственным фактором, способствующим увеличению средств Нацфонда, является инвестиционный доход. Он за 9 месяцев текущего года составил 10,27%, или 6,16 млрд долларов. Только за счет этого активы Национального фонда с начала года выросли на 4,5% и достигли 62,7 млрд долларов", – заявил Тимур Сулейменов.

Он добавил, что в текущем году объем прямых трансфертов из Нацфонда составил 5,6 трлн тенге. Схожий уровень в 5,3 трлн тенге заложен в бюджете на следующий год.

"Для понимания масштабов вливаний прямых трансфертов и других изъятий из Нацфонда – их объем по отношению ко всей денежной массе составляет почти 16%", – добавил Сулейменов.

Напомним, в августе уже сообщалось, что налоговые поступления в бюджет страны оказались ниже планируемых, что приводит к дефициту бюджета. А его восполнение могут осуществить за счет Национального фонда.

До этого эксперты рассказывали, что за последние 10 лет из Нацфонда уже вывели около 100 млрд долларов США. Они были потрачены на пополнение дефицита бюджета, финансирование банков и поддержку нацкомпаний. И если тенденция с сохранением дефицита бюджета продолжится, то изъятия могут увеличиться.

При этом уже в конце прошлого года аналитики заявляли, что Нацфонд Казахстана, который должен обеспечивать национальное благосостояние страны, перестал выполнять свои функции.

Добавим, что согласно статье 21 Бюджетного кодекса РК, Национальный фонд Республики Казахстан представляет собой активы государства в виде финансовых активов, сосредоточиваемых на счетах правительства страны в Нацбанке, полезных ископаемых, передаваемых в счет исполнения налоговых обязательств по уплате налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт по сырой нефти, газовому конденсату, роялти и доли РК по разделу продукции в натуральной форме или денег от их реализации, а также в виде иного имущества, за исключением нематериальных активов.

Нацфонд предназначен для обеспечения социально-экономического развития государства путем накопления финансовых активов и иного имущества, за исключением нематериальных активов, снижения зависимости экономики от нефтяного сектора и воздействия неблагоприятных внешних факторов.