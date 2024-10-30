Ежегодное изъятие 2 трлн тенге из Нацфонда поддержал мажилис

Депутаты мажилиса приняли закон "О гарантированном трансферте из Нацфонда РК на 2025-2027 годы", который предполагает ежегодное изъятие из Нацфонда 2 трлн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня, 30 октября, на заседании мажилиса депутаты приняли закон "О гарантированном трансферте из Нацфонда РК на 2025-2027 годы" и направили его в сенат.

Как отмечается в заключении, законопроект утверждает размер гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет на 2025-2027 годы в размере 2 трлн тенге ежегодно.

Глава МНЭ Нурлан Байбазаров сообщил, что проект закона разработан на основе положения Бюджетного кодекса.

"Размер гарантированного трансферта определен согласно бюджетным правилам. Законопроектом установлена цена отсечения на нефть на уровне 42,3 доллара за баррель в 2025 году и от 41 до 39,4 доллара за баррель в 2026-2027 годах. С учетом этого, размер гарантированного трансферта на 2025-2027 годы определен в объеме 2 трлн тенге ежегодно", - добавил он.

По его словам, в плановом периоде чистый валютный актив Нацфонда, по прогнозам, составит 62,2 млрд долларов в 2025 году. И в 2026-2027 годах - 69,9 и 78,7 миллиардов долларов.

"Принятие законопроекта позволит сбалансировать республиканский бюджет", - резюмировал министр.

Также отмечается, что ежегодные поступления в Нацфонд в 2025-2027 годах от организаций нефтяного сектора с учетом определенной цены отсечения прогнозируются в размере 2,27 трлн тенге.

Добавим, также сегодня на заседании мажилиса депутат Павел Казанцев заявил, что прогноз по доходам на 2025 год в Казахстане неутешителен, а недополучения в бюджет становятся "хроническими".

А глава Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что дефициты бюджета в ближайшие годы будут опираться на трансферты из Нацфонда. Он отметил, что баланс поступлений и изъятий средств Национального фонда остается отрицательным - изъятия превышают поступления.

При этом ранее депутат мажилиса Азат Перуашев в ходе обсуждения проекта трехлетнего бюджета призвал ограничить слишком "вольное обращение" со средствами Нацфонда.

Ранее в июле аналитики рассказали, сколько денег вывели из Нацфонда за 10 лет. Отмечалось, что Национальный фонд Казахстана является инструментом обеспечения благосостояния граждан, однако за последнее десятилетие его средства активно изымались на различные цели.

В конце августа мы также писали, что, по мнению аналитиков, бюджетный кризис увеличит изъятия из Нацфонда. Так как налоговые поступления в бюджет страны оказались ниже планируемых, восполнить дефицит бюджета могут за счет Национального фонда.

Отметим, президент Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания народу Казахстана отдельно остановился на роли Национального фонда, добавив, что средства Нацфонда, в первую очередь, должны служить интересам государства и использоваться для достижения стратегических целей, "а не обслуживать зарубежные финансовые институты".