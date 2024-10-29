Можно ли самостоятельно выбрать размер пенсионных выплат в Казахстане

Размер пенсионных выплат зависит от нескольких факторов, включая рабочий стаж и сумму собственных накоплений. А расчет производится по специальной методике. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанцы накапливают деньги в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) за счет удержаний с заработной платы в виде обязательных пенсионных взносов (ОПВ). Именно они составляют основу накоплений для большинства вкладчиков.

А от этой суммы будет зависеть размер ежемесячных выплат – он определяется специальной методикой.

Напомним, что также казахстанцы могут иметь накопления за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) за вредные условия труда и добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

Как назначают ежемесячные пенсионные выплаты

Согласно данной методике, годовая сумма пенсионных выплат в первый год их осуществления рассчитывается как произведение суммы пенсионных накоплений на ставку выплат пенсионных накоплений, которая равна 6,5%.

Например, если вкладчики ЕНПФ накопили 6 000 000 тенге на момент выхода на пенсию, то эта сумма умножается на ставку выплат в 6,5%. Тогда в первый год они получат 390 000 тенге, или 32 500 тенге в месяц.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

А каждый последующий год производится индексация: размер ежемесячной пенсионной выплаты определяется путем увеличения выплат за предыдущий год на ставку индексации пенсионных выплат – 5%.

То есть к 32 000 тенге, которые вкладчик получал ежемесячно в первый год пенсии, во второй год прибавляется значение произведения 32 500*5%. В результате ежемесячные выплаты из ЕНПФ составят уже 34 125 тенге.

При этом выплата исчисленного размера ежемесячной пенсионной выплаты осуществляется в размере не менее 70% от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год. Так, на 2024 год эта сумма составляет 30 384 тенге.

Соответственно, чем больше будет сумма накоплений, тем больше будет размер этих выплат, которые производятся до исчерпания накоплений.

Следует помнить, что выплаты из ЕНПФ являются лишь частью пенсии казахстанцев.

Что еще влияет на размер общей пенсии

Общий размер пенсии казахстанцев, помимо накоплений в ЕНПФ за счет ОПВ и ОППВ, также зависит от:

базовой выплаты – назначается государством и зависит от стажа работы;

солидарной пенсии – предусмотрена при наличии стажа от 6 месяцев до 1998 года;

обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) – производятся за счет работодателя в пользу работника с 2024 года;

ДПВ – сумма денег, которые вкладчик сам вносил в ЕНПФ.

Другими словами, размер ежемесячной пенсии из ЕНПФ рассчитывается по специальной методике и не может быть установлен самостоятельно по желанию казахстанцев.

При этом общий размер всех пенсионных выплат, получаемых пенсионерами, зависит от показателей рабочего стажа и регулярных взносов в ЕНПФ. Именно поэтому важно иметь официальное трудоустройство и прозрачные заработные платы.

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