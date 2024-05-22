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Нефтезависимость и высокая инфляция: как Казахстан оценили в международном рейтинговом агентстве

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Вахтовый работник на насосной станции
Рабочий нефтяной отрасли. Иллюстративное фото: freepik.com

Оценка рейтинга Казахстана составила "ВВВ". О том, что это означает для экономики страны и какие прогнозы развития дают международные аналитики на ближайшие два года, читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

  • Fitch подтвердила долгосрочный рейтинг дефолта Казахстана на уровне "BBB" со стабильным прогнозом, отметив сильные внешние и бюджетные балансы, а также значительные международные резервы и активы Национального фонда.
  • Несмотря на это, Казахстан остается сильно зависимым от экспорта нефти, а инфляция, хоть и снизилась, все еще высока. Ожидается, что инфляция в 2024 году будет 8,6%, выше целевого показателя Нацбанка.
  • В 2024 году прогнозируется замедление роста ВВП до 3,8% из-за уменьшения инвестиций и кредитования, но в 2025 году рост может достичь 5% благодаря добыче нефти и новым инвестициям в транспорт и возобновляемую энергетику.
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Американская корпорация Fitch является одной из трех международных рейтинговых агентств, образующих так называемую «Большую тройку». В нее также входят Standard & Poor’s и Moody’s.

Рейтинги этих корпораций составляются для оценки финансового состояния компаний и даже целых стран – то есть оценивается жизнеспособность инвестиций относительно вероятности дефолта (невозврата вложенных инвесторами денег).

То есть, чем выше рейтинг, тем больше инвесторы уверены в возврате своих вложений. Соответственно, больше денег поступает в страну для развития экономики. Так, ранее был опубликован долгосрочный рейтинг дефолта Казахстана в иностранной валюте, который остался на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

Это означает, что ожидания рисков для кредитоспособности страны достаточно низкие, а экономика способна погашать обязательства перед кредиторами и инвесторами. Однако также в Fitch были отмечены некоторые негативные особенности экономики Казахстана.

Положительные моменты из оценки

В агентстве указывается, что Казахстан имеет устойчивые к шокам и очень сильные как внешние, так и бюджетные государственные балансы и сбережения от нефтяных доходов.

Например, объемы официальных международных резервов составили 37,8 млрд долларов, что на 1,6 млрд долларов больше, чем в конце марта прошлого года. А активы Национального фонда в иностранной валюте достигли 60,7 млрд долларов (рост на 2,3 млрд долларов) и совокупно эквивалентны 36% от ВВП.

Деньги и очки на фоне отчетов
Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

Также прогнозируется рост валютных резервов, сокращение дефицита текущего счета до 2,5% ВВП в 2025 году и сохранение низкого уровня государственного долга. А вновь введенные бюджетные правила должны способствовать ограничению роста расходов и изъятий из Нацфонда – так, правительство планирует сократить трансферты с 4 трлн тенге (3,3% от ВВП) в 2023 году до 3,6 трлн тенге в 2024 году и далее до 2 трлн тенге.

В то же время сохраняются и относительно негативные прогнозы в прочих сферах.

Факторы риска и недостатки

Согласно мнению аналитиков Fitch, в Казахстане ожидается сохранение сильной зависимости от сырой нефти и нефтяного конденсата – выручка с их экспорта, равного 53% от всех продаваемых за границу товаров, занимает около трети доходов госбюджета.

Также в стране сохраняется высокий уровень инфляции, которая в то же время заметно снизилась: с 16,8% в апреле 2023 года до 8,7% в апреле текущего года. Сократилась и инфляция цен на продукты питания – до 6,3%.

Согласно прогнозам Fitch, в среднем инфляция будет держаться на уровне 8,6% в 2024 году и 7,5% в 2025 году. Это выше среднесрочного целевого показателя Нацбанка в 5% и текущего медианного значения для категории "BB" в 5,9%.

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Стоимость продукта. Иллюстративное фото: pixabay.com

"Мы ожидаем, что в следующем году процентная ставка по кредитам снизится с 14,75% до уровня, соответствующего реальной ставке около 4% (то есть до около 12,75% с учетом инфляции – прим. ред.). Замена главы НБК в сентябре подчеркнула опасения по поводу независимости центрального банка, но заметных изменений в политике мы не наблюдаем", – отмечается в рейтинговом агентстве.

Также аналитики прогнозируют, что рост ВВП замедлится в 2024 году до 3,8% (5,1% в 2023 году). Это связано с замедлением роста инвестиций, строительства и кредитования, а также небольшое замедление в результате сильного наводнения в апреле на северо-западе страны.

Однако ожидается, что в 2025 году рост ВВП составит уже 5% за счет добычи нефти. И хотя отмечаются перспективы развития транспортной сферы экономики и новые инвестиции в возобновляемую энергетику, доля неэнергетического сектора останется недостаточной в структуре ВВП.

Другими словами, в целом долгосрочный рейтинг дефолта страны остается устойчивым, а значит – Казахстан является привлекательным направлением для инвестиций, а состояние экономики к 2025 году должно улучшиться.

Ранее мы рассказывали, что почти половина всех авто в Казахстане – старше 20 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2104071-neftezavisimost-inflyaciya-i-snizhenie-stavok-kak-kazahstan-ocenili-v-mezhdunarodnom-reytingovom-agentstve/

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