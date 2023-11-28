Нацфонд формально не существует, заявили аналитики в Казахстане

Национальный фонд Казахстана юридически не имеет статуса отдельного фонда, а является лишь банковскими счетами правительства страны. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Национальный фонд РК является совокупностью финансовых активов и хранится на счете правительства в Национальном банке Казахстана.

Его основная цель – сбережение финансовых ресурсов посредством формирования накоплений для будущих поколений и снижение зависимости республиканского бюджета от ситуации на мировых сырьевых рынках.

Однако формально его статус оказался неоднозначным.

Существует ли Национальный фонд РК

В ходе брифинга Национального банка РК о снижении базовой ставки председатель ведомства объяснил текущий статус Нацфонда.

"Чтобы недостающие налоговые доходы компенсировать правительством, такое решение было принято, что из средств Нацфонда – ведь Нацфонд не наш, мы им управляем, но он принадлежит по закону правительству – будет проинвестировано в акции публичного акционерного общества, который уже котируется на бирже, "КазМунайГаз", – сообщил Тимур Сулейменов.

Также он отметил, что Нацфонд по закону принадлежит правительству РК, поэтому оно вправе распоряжаться его средствами. Так, в текущем году уже была изъята рекордная сумма из фонда: 5,3 трлн тенге вместо запланированных 4 трлн тенге.

Монеты и купюры. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin/Getty Images

Как отмечают аналитики Telegram-канала ENERGY MONITOR, в действительности отдельно оформленного фонда в Казахстане нет.

"Ведь не существует фонда, а есть банковские счета правительства, куда поступают средства от нефтедолларов. Наш Нацфонд лишь на бумаге, нет у него юридического статуса.

Из-за этого легко арестовывались счета Нацфонда во время судебных разбирательств по делу Стати.

В идеале, нужно объединять Нацфонд с ЕНПФ, придать им юридический статус, и объявить международный тендер по управлению активами нового фонда (по примеру Норвегии)", – отмечают аналитики.

Что с деньгами из Нацфонда

Согласно данным Национального банка РК, с января по октябрь 2023 года валовые международные резервы Национального фонда сократились на 3,15%. А их общий объем составляет 33,97 млрд долларов США.

При этом средства из фонда часто изымаются для финансирования государственного бюджета, который остается дефицитным. Так, в 2024 году планируют изъять еще 20,4 трлн тенге.

Однако еще в 2022 году президент Касым-Жомарт Токаев отмечал, что бюджет не должен опираться на использование средств Нацфонда.

Напомним, что ранее в Минфине назвали дату поступления первых денежных выплат по программе "Нацфонд – детям".

Также мы рассказывали, должны ли казахстанцы регистрировать своих детей для получения этих выплат.