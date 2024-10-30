Как правительство будет доводить объем Нацфонда до 100 млрд долларов

Глава Министерства национальной экономики в мажилисе рассказал, как правительство будет наращивать валютные активы Нацфонда до 100 млрд долларов к 2030 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняла депутат Татьяна Савельева.

"Из проекта республиканского бюджета следует, что помимо гарантированного трансферта, привлекается и целевой в размере 3,3 трлн тенге. В целом объем трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет составит 5,3 млрд тенге. В связи с этим, будет ли исполнен правительством план по доведению валютных активов Нацфонда до 100 млрд долларов к 2030 году?" - поинтересовалась она.

В ответ Нурлан Байбазаров заверил, что у кабмина есть время для увеличения активов Нацфонда.

"До 2030 года у нас время есть - пять лет. Первый фактор - это объем добычи нефти. К 2030 году он стабилизируется в объеме 105 млн тонн. При этом среднюю цену мы ожидаем на уровне 75 долларов за баррель.

Объем изъятий также влияет, чтобы достичь этого показателя, нужно начиная с 2026 года снижать объем изъятий до 5 млрд долларов. Эти два ключевых фактора будут влиять на достижение результата", - добавил он.

Также сегодня депутаты мажилиса приняли закон "О гарантированном трансферте из Нацфонда РК на 2025-2027 годы", который предполагает ежегодное изъятие из Нацфонда 2 трлн тенге.

А глава Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что дефициты бюджета в ближайшие годы будут опираться на трансферты из Нацфонда. Он отметил, что баланс поступлений и изъятий средств Национального фонда остается отрицательным: изъятия превышают поступления.

При этом ранее депутат мажилиса Азат Перуашев в ходе обсуждения проекта трехлетнего бюджета призвал ограничить слишком "вольное обращение" со средствами Нацфонда.

Ранее в июле аналитики рассказали, сколько денег вывели из Нацфонда за 10 лет. Отмечалось, что Национальный фонд Казахстана является инструментом обеспечения благосостояния граждан, однако за последнее десятилетие его средства активно изымались на различные цели.

В конце августа мы также писали, что, по мнению аналитиков, бюджетный кризис увеличит изъятия из Нацфонда. Так как налоговые поступления в бюджет страны оказались ниже планируемых, восполнить дефицит бюджета могут за счет Национального фонда.

Отметим, президент Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания народу Казахстана отдельно остановился на роли Национального фонда, добавив, что средства Нацфонда, в первую очередь, должны служить интересам государства и использоваться для достижения стратегических целей, "а не обслуживать зарубежные финансовые институты".